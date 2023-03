Ενα Hall of Fame αλλιώτικο από τα άλλα

Ο σερ Αλεξ Φέργκιουσον και ο Αρσέν Βενγκέρ έγιναν οι πρώτοι προπονητές – μάνατζερ που έγιναν δεκτοί στο Hall of Fame της Πρέμιερ Λιγκ. Ο Σκωτσέζος έγραψε ιστορία, κατακτώντας 13 τίτλους με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – τους περισσότερους από κάθε άλλον που καθοδήγησε μια ομάδα στην Αγγλία (ο δεύτερος πιο επιτυχημένος έχει τέσσερις). Ο Αλσατός κέρδισε μόνο τρία πρωταθλήματα στο τιμόνι της Αρσεναλ (ανάμεσά τους και το αήττητο της σεζόν 2003-2004), όμως μεγάλωσε τον σύλλογο όσο κανένας τεχνικός στο παρελθόν. Με τις επαναστατικές ιδέες και τις καινοτόμες μεθόδους του έδειξε στο αγγλικό ποδόσφαιρο έναν νέο δρόμο, τον οποίο, αργά ή γρήγορα, ακολούθησαν όλοι.

Από το 1996, που ο Βενγκέρ ανέλαβε την Αρσεναλ, έως το 2013, που ο Φέργκιουσον αποχώρησε από την προπονητική (έχοντας φέρει στο «Ολντ Τράφορντ» το τρόπαιο της Πρέμιερ Λιγκ για τελευταία φορά μέχρι σήμερα), η αντιπαλότητα των δυο ανδρών άφησε εποχή. Αλλά δεν ήταν μίσος, αυτό που τους χώριζε. Ηταν ο αδυσώπητος «πόλεμος» των συλλόγων τους, που εκείνα τα χρόνια διέθεταν τις καλύτερες ομάδες στο Νησί. Σήμερα, ο 81χρονος Φέργκιουσον, σεβάσμιος σύμβουλος της Γιουνάιτεντ, και ο 73χρονος Βενγκέρ, ο οποίος από το 2018 εργάζεται στη FIFA ως επικεφαλής του πρότζεκτ για την παγκόσμια ανάπτυξη του ποδοσφαίρου, συχνά γευματίζουν παρέα σε ένα μικρό εστιατόριο της Ελβετίας, όπου συχνάζει ο Αρσέν.

«Είναι τρομερά ενδιαφέρων άνθρωπος, και απολαμβάνω την παρέα του. Παραμένει, όμως, δική μου δουλειά να φέρω το κρασί στο τραπέζι», λέει ο Φέργκιουσον.

«Είμαστε σαν δυο μποξέρ, που έχουν παλέψει σαν τρελοί στο ρινγκ, διανύοντας παράλληλα τις διαδρομές τους προς κάθε τους στόχο. Στο τέλος μένει ο σεβασμός. Κάθε φορά που τον συναντώ, πίνουμε ένα ποτήρι καλό κρασί και θυμόμαστε ιστορίες από τις μεγάλες μας κόντρες», λέει ο Βενγκέρ.

