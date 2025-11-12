Ενα challenge έστειλε 22χρονο στη ΜΕΘ – κατάπιε ολόκληρο μπέργκερ, χωρίς να το μασήσει

Σοκ προκαλεί η υπόθεση ενός 22χρονου, ο οποίος δίνει μάχη για τη ζωή του διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου «Γ. Γεννηματάς».

Μια φαινομενικά αθώα πλάκα μεταξύ φίλων στο Κορωπί κατέληξε σε τραγικό περιστατικό με βαρύτατες συνέπειες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός είχε βγει με την παρέα του για φαγητό, όταν αποφάσισε -στο πλαίσιο στοιχήματος- να καταπιεί ολόκληρο ένα μπέργκερ, χωρίς να το μασήσει.

Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, ο όγκος της τροφής έφραξε τον αεραγωγό, προκαλώντας ασφυξία. Οι φίλοι του προσπάθησαν να τον βοηθήσουν, όμως ο 22χρονος κατέρρευσε.

Στο σημείο έφτασε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι διασώστες ξεκίνησαν καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) και τον μετέφεραν στο νοσοκομείο, όπου διασωληνώθηκε.

Οι γιατροί περιγράφουν την κατάστασή του ως εξαιρετικά κρίσιμη και εκφράζουν φόβους για σοβαρές, πιθανώς μη αναστρέψιμες, βλάβες σε ζωτικά όργανα.

Για το περιστατικό μίλησε στο MEGA η πρώην πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ, Ματίνα Παγώνη, επισημαίνοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης: «Ένα 22χρονο παιδί που πήγε στο Κορωπί για να διασκεδάσει, αυτή τη στιγμή βρίσκεται διασωληνωμένο σε πολύ κρίσιμη κατάσταση, με σοβαρά προβλήματα στον εγκέφαλο, στους νεφρούς και σε όλα τα όργανα. Εβαλαν ένα στοίχημα και κατάπιε το μπέργκερ. Έφραξε ο αεραγωγός. Δεν υπήρξε κάποιος εκεί εκείνη την ώρα να τον βοηθήσει με άμεση απόφραξη».

Η κ. Παγώνη κατέληξε λέγοντας: «Ας ελπίσουμε να υπάρξει βελτίωση τις επόμενες μέρες, αν και η κατάσταση είναι δύσκολη».

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό για την επικίνδυνη τάση τέτοιων challenge μεταξύ νέων, που συχνά υποτιμούν τους κινδύνους για την υγεία και τη ζωή τους.

