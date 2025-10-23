Eμείς ενημερώσαμε, λέει ο «Ευαγγελισμός» για τον θάνατο της 16χρονης στο Γκάζι – η ΕΛ.ΑΣ. όμως επιμένει

Με δεδομένη την καθυστέρηση στην καταγγελία-καταγραφή του περιστατικού με τον θάνατο της 16χρονης έξω από κλαμπ την περασμένη Κυριακή στο Γκάζι, πυροδοτηθηκε μια συζήτηση για το αν ενημερώθηκε εγκαίρως η Αστυνομία και γιατί αυτό δεν έγινε αμέσως, ώστε να κινηθεί άμεσα η διαδικασία του Αυτοφώρου ή έστω να υπάρξει συλλογή κρίσιμων για την υπόθεση στοιχείων.

Πληροφορίες ήθελαν τόσο το ΕΚΑΒ όσο και το νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όπου μεταφέρθηκε η 16χρονη, να μην ενημέρωσαν αρμοδίως την ΕΛ.ΑΣ., ωστόσο με ανακοίνωσή του την Πέμπτη το νοσοκομείο υποστηρίζει ότι τηρήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα στην περίπτωση της 16χρονης.

Οπως αναφέρεται, από τον νοσηλευτή βάρδιας έγινε κλήση προς το Αστυνομικό Τμήμα Συντάγματος, ενώ κατά τη διάρκεια των προσπαθειών καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης προσήλθαν οι γονείς, οι οποίοι προέβησαν στην αναγνώριση της κόρης τους.

Επίσης, ενεργοποιήθηκε η διαδικασία διενέργειας νεκροψίας-νεκροτομής.

Αναλυτικά: η ανακοίνωση του νοσοκομείου

«Στην εφημερία της 18ης-19ης Οκτωβρίου 2025 και προσεγγιστικά περί ώρα 1.30 πρωινή (της 19ης-10-2025) διακομίστηκε μέσω ΕΚΑΒ στη γενική εφημερία του ΓΝΑ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ νεαρή γυναίκα αγνώστων στοιχείων ταυτότητας και ασυνόδευτη, η οποία είχε ανευρεθεί αναίσθητη σε εξωτερικό χώρο κέντρου διασκέδασης (club) στην περιοχή Γκάζι.

Κατά τον χρόνο εισαγωγής της νεαρής κοπέλας στο Καρδιολογικό ΤΕΠ του Νοσοκομείου διαπιστώθηκε ότι ήταν απνοϊκή, άσφυγμη, χωρίς αυτόματη ηλεκτρική δραστηριότητα, με κόρες ματιών σε μυδρίαση.

Οι εφημερεύοντες ιατροί του Καρδιολογικού ΤΕΠ προέβησαν άμεσα σε καρδιαναπνευστική αναζωογόνηση, σύμφωνα με το πρωτόκολλο (πρόσθετα έγινε ενδοτραχειακή διασωλήνωση από την εφημερεύουσα αναισθησιολόγο) επί προσεγγιστικά 1 ½ ώρα από την εισαγωγή της.

Εκ των εφημερευόντων ιατρών υπήρξε ενημέρωση της Υπεύθυνης Νοσηλεύτριας Βάρδιας για την άφιξη της ανωτέρω ασθενούς με την υπόδειξη για κλήση του αρμόδιου Αστυνομικού Τμήματος προς ενεργοποίηση της διαδικασίας αναζήτησης στοιχείων της νεαρής γυναίκας, δεδομένου ότι το περιστατικό συνιστούσε εξωνοσοκομειακή ανακοπή αγνώστων στοιχείων και απουσία συνοδού.

Με οδηγία της εφημερεύουσας και επιληφθείσας του περιστατικού καρδιολόγου πραγματοποιήθηκε από τον νοσηλευτή βάρδιας κλήση προς το ΑΤ Συντάγματος, με χρήση του τηλεφωνικού δέκτη του νοσηλευτή βάρδιας, μέσω του τηλεφωνικού κέντρου του Νοσοκομείου.

Κατά τη διάρκεια των προσπαθειών καρδιαναπνευστικής αναζωογόνησης προσήλθαν οι γονείς, οι οποίοι προέβησαν στην αναγνώριση της κόρης τους.

Από το Νοσοκομείο τηρήθηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα, ενημερώθηκαν οι γονείς και ενεργοποιήθηκε η διαδικασία διενέργειας νεκροψίας νεκροτομής, όπως λαμβάνει χώρα σε αντίστοιχες περιπτώσεις».

Αστυνομικές πηγές ανέφεραν από την πλευρά τους, ότι ο πατέρας της ανήλικης ενημέρωσε τους αστυνομικούς του ΑΤ Ομονοίας το επόμενο πρωί, ενώ επέμειναν πως δεν υπήρξε ενημέρωση ούτε από το νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» ούτε από το ΕΚΑΒ.

Γεωργιάδης: Η ΕΛ.ΑΣ. ενημερώθηκε

Ο υπουργός Υγείας, Αδωνις Γεωργιάδης, ωστόσο, αντέτεινε ότι ενημέρωση της ΕΛ.ΑΣ. υπήρξε.

«Το κορίτσι μεταφέρθηκε άμεσα από το ΕΚΑΒ. Από την κλήση μέχρι την άφιξη έφτασε σε 7 λεπτά στο Γκάζι. Το κορίτσι παραλήφθηκε πρακτικά νεκρό, άσφυγμο με μυδρίαση. Το πήγαν στον Ευαγγελισμό με ό,τι προβλέπει το πρωτόκολλο, έγιναν όλα όπως έπρεπε να γίνουν και η προσπάθεια αναζωογόνησης και η διασωλήνωση και τα φάρμακα, οι γιατροί έκαναν το ανθρωπίνως δυνατό για να την κρατήσουν στη ζωή. Η προσπάθεια ενημέρωσης της αστυνομίας έγινε, δεν έχει καμία ευθύνη το ΕΚΑΒ» ανέφερε αρχικά σε δηλώσεις του το πρωί της Πέμπτης στο Action 24 ο κ.Γεωργιάδης.

«Μια χαρά ενημερώθηκε η Αστυνομία. Το τι συνέβη ως προς την αξιολόγηση του περιστατικού, δεν το γνωρίζω. Οι γιατροί όταν διαπίστωσαν τον θάνατο το έστειλαν για τοξικολογικές εξετάσεις στον ιατροδικαστή και παράλληλα ενημέρωσαν τους γονείς.

»Οταν το παρέλαβε το ΕΚΑΒ τεχνικά ήταν ακόμα ζωντανό το παιδί. Το τι προκάλεσε τον θάνατο θα το δείξουν οι τοξικολογικές εξετάσεις, όταν βγουν θα σας πω τι είχε πάρει το κορίτσι», πρόσθεσε στην αναφορά του στο περιστατικό ο υπουργός Υγείας και επέμεινε:

«Οταν έληξαν οι προσπάθειες αναζωογόνησης υπήρξε επικοινωνία του νοσοκομείου με την Αστυνομία και η σορός εστάλη για ιατροδικαστική έρευνα όπως γίνεται σε περιπτώσεις ύποπτου θανάτου».

«Δεν προκύπτει ενημέρωση»

Η ΕΛ.ΑΣ. ωστόσο επιμένει και σε (απαντητική) ανακοίνωση που εξέδωσε, ξεκαθαρίζει πως δεν προκύπτει τηλεφωνική ή άλλου είδους ενημέρωση στο Κέντρο της Άμεσης Δράσης ή σε Αστυνομική Υπηρεσία για τον θάνατο του κοριτσιού.

Η ανακοίνωση-απάντηση από το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ. σε όσα υποστηρίζει το νοσοκομείο (και ο υπουργός Υγείας) έχει ως εξής:

«Μεσημβρινές ώρες της Κυριακής 19-10-2025, πατέρας 16χρονης, μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα Ομόνοιας με αναγγελία θανάτου της κόρης του από δημόσιο νοσοκομείο».

Στο πλαίσιο της προανάκρισης που διενεργήθηκε, λήφθηκαν καταθέσεις από φιλικά πρόσωπα της 16χρονης, σύμφωνα με τις οποίες, η ανήλικη, όπως και οι ίδιοι, πριν απ’ το συμβάν είχαν προβεί σε κατανάλωση αλκοόλ σε κατάστημα στο Γκάζι.

Για το περιστατικό δεν προκύπτει προηγούμενη τηλεφωνική ή άλλου είδους ενημέρωση στο Κέντρο της Αμεσης Δράσης ή σε Αστυνομική Υπηρεσία.

Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη».

Την έρευνα για την υπόθεση έχει αναλάβει το τμήμα Προστασίας Ανηλίκων και έχει διαταχθεί να γίνει νεκροψία-νεκροτομή, καθώς και η λήψη τοξικολογικών δειγμάτων, ώστε να διαπιστωθεί αν η ανήλικη είχε καταναλώσει κάποια ουσία που οδήγησε στον αιφνίδιο θάνατό της.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, μάλιστα, το ΕΚΑΒ μετέφερε την ίδια νύχτα και από το ίδιο σημείο άλλα τρία ανήλικα άτομα στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» με συμπτώματα μέθης.

Αστυνομικοί πήγαν τελικά στο κλαμπ την Τετάρτη, από όπου κατάσχεσαν μπουκάλια αλκοόλ για δειγματοληπτικό έλεγχο. Στο μαγαζί φέρεται πως δεν υπήρχαν κάμερες (ένα ακόμη στοιχείο που γεννά εύλογα ερωτήματα) και έτσι αναζητείται βιντεοληπτικό υλικό από τις κάμερες γειτονικών καταστημάτων.

