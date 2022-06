Εμα Τόμσον: «Ο φεμινισμός δεν έκανε καλό στις γυναίκες»

Η βρετανίδα ηθοποιός Εμα Τόμσον, παραχώρησε συνέντευξη στη Μαριέλα Φρόστραπ και στο Times Radio, με αφορμή τη συμμετοχή της στην ταινία «Goodluck To You, Leo Grande». Στο φιλμ η Τόμσον -που στα 63 της φαίνεται να μεγαλώνει όμορφα και γαλήνια- υποδύεται μια συνταξιούχο καθηγήτρια Θρησκευτικών που δεν είχε ποτέ στη ζωή της οργασμό και προσέλαβε, μετά τον θάνατο του συζύγου της, έναν 28χρονο άνδρα εργαζόμενο στον τομέα του σεξ για να τη μυήσει στα μυστικά της συνουσίας. Αυτά που είπε στη δημοσιογράφο για τον φεμινισμό, τη σεξουαλική επανάσταση και τη θέση της γυναίκας στον κόσμο έχουν, αν μη τι άλλο, εξαιρετικό ενδιαφέρον.

«Ο φεμινισμός σήμερα είναι πιο προοδευτικός και ισορροπημένος από πριν», είπε. «Οταν εμφανίστηκε το κίνημα νομίζω ότι έκανε τις γυναίκες να θέλουν να γίνουν άντρες, να μοιάσουν σε αυτούς, να γίνουν δηλαδή κυνηγοί, αρπακτικά. Δεν είμαι σίγουρη ότι αυτό ονομάζεται σεξουαλική επανάσταση. Η επανάσταση που συνέβη τη δεκαετία του 1970 και γιγαντώθηκε τη δεκαετία του ’80 έκανε εμάς τις γυναίκες να είμαστε “πιο διαθέσιμες”. Ξέραμε να προφυλαχθούμε για να μην μείνουμε έγκυες, αλλά δεν μας ωφέλησε έτσι όπως ακούγεται ότι έγινε. Αντιθέτως, εισήγαγε κάτι άλλο, το οποίο αισθάνομαι –τώρα που το ξανασκέφτομαι- σαν κάτι αρπακτικό, ληστρικό, κάτι που οδήγησε τις γυναίκες να μην είναι πια γυναίκες γιατί απλώς, ήθελαν να είναι ακριβώς όπως οι άντρες».

Η Εμα Τόμσον πρόσθεσε ότι τα πράγματα είναι καλύτερα τώρα σχετικά με τη θέση της γυναίκας στον κόσμο. «Δεν είμαι σίγουρη αν έκανε καλό αυτό το άνοιγμα των γυναικών στην ελευθερία –ή στην ελευθεριότητα; Το ’90 θέλαμε να γίνουμε ladette, να συμπεριφερόμαστε σαν έφηβα αγόρια».

“For me, feminism is not about women becoming more like men. It’s about finding our space, enlarging our space, and the ways in which we work in the world.”

