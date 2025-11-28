Ελβετοί επιχειρηματίες κατηγορούνται ότι δωροδόκησαν τον Τραμπ με Rolex και ράβδο χρυσού

Βουλευτές της ελβετικής Αριστεράς ζήτησαν από τους εισαγγελείς να ξεκινήσουν ποινική έρευνα για δωροδοκία εναντίον στελεχών, μεταξύ των οποίων και ο διευθύνων σύμβουλος της Rolex, οι οποίοι πρόσφεραν πλούσια δώρα στον Ντόναλντ Τραμπ, καθώς τον πίεζαν να μειώσει τους δασμούς στα ελβετικά προϊόντα.

Οι βουλευτές απηύθυναν επιστολή στην ομοσπονδιακή εισαγγελία της χώρας σχετικά με τη συνάντηση των επιχειρηματιών με τον Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο, στις 4 Νοεμβρίου.

Στη συνάντηση, έως και έξι ελβετοί επιχειρηματίες έδωσαν στον πρόεδρο των ΗΠΑ ένα επιτραπέζιο ρολόι Rolex και μια ράβδο χρυσού ενός κιλού με χαραγμένο το όνομά του.

Μια εβδομάδα μετά τη συνάντηση, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα μειώσει τον δασμολογικό συντελεστή των ΗΠΑ για την Ελβετία από 39% στο επίπεδο της ΕΕ, που είναι 15%.

Ο Ραφαέλ Μαχάιμ, βουλευτής των Πρασίνων, ανέφερε στην επιστολή του προς τους εισαγγελείς ότι τα δώρα μπορεί να έχουν αξία δεκάδων χιλιάδων ελβετικών φράγκων, κάτι που «υπερβαίνει το εύρος ενός μικρού οφέλους, σύμφωνα με τα κοινωνικά έθιμα».

«Ο μέσος άνθρωπος αμφισβητεί δικαίως τη νομιμότητα αυτών των δώρων που προσφέρθηκαν στον αμερικανό πρόεδρο προκειμένου να επηρεάσουν τις εμπορικές διαπραγματεύσεις», ανέφερε η επιστολή του Μαχάιμ, όπως σημείωσε η Telegraph.

«Αμφισβητούμε τη συμβατότητα αυτών των δώρων με το άρθρο 322 του Ελβετικού Ποινικού Κώδικα. Ο σκοπός δεν αγιάζει τα μέσα, ειδικά όταν διακυβεύεται ο σεβασμός σημαντικών διατάξεων του νομικού μας συστήματος», πρόσθεσε ο βουλευτής.

Η διάταξη του Ποινικού Κώδικα, την οποία επικαλείται, αναφέρεται στη «δωροδοκία ξένων δημοσίων υπαλλήλων».

Μεταξύ των στελεχών που παραβρέθηκαν στη συνάντηση στο Οβάλ Γραφείο, ήταν ο Ζαν-Φρεντερίκ Ντιφούρ, διευθύνων σύμβουλος της Rolex, και ο Μαργουάν Σακάρτσι, πρόεδρος της εταιρείας εξευγενισμού χρυσού MKS PAMP, οι οποίοι ανέλαβαν να πείσουν τον Τραμπ να μειώσει τους δασμούς.

Η συνάντησή τους ήταν μέρος μιας έντονης προσπάθειας των Ελβετών να μειώσουν τους δασμούς του 39%, που τέθηκαν σε ισχύ τον Αύγουστο και προκάλεσαν την κατάρρευση των εξαγωγών προς τις ΗΠΑ κατά σχεδόν ένα τρίτο τον επόμενο μήνα. Η οικονομία της Ελβετίας συρρικνώθηκε κατά 0,5% το τρίτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους.

Η υποχώρηση του Τραμπ σχετικά με τους ελβετικούς δασμούς στις 13 Νοεμβρίου, ακολούθησε την υπόσχεση της Ελβετίας να επενδύσει 200 δισ. δολάρια στις ΗΠΑ τα επόμενα τρία χρόνια.

Ωστόσο, ο Μαχάιμ υπονόησε ότι η «αγάπη του κ. Τραμπ για τα δώρα» μπορεί επίσης να επηρέασε την απόφαση.

Σύμφωνα με το ελβετικό Δίκαιο, κάθε πολίτης μπορεί να υποβάλει μια λεγόμενη «ποινική καταγγελία». Ο εισαγγελέας εξετάζει στη συνέχεια τις καταγγελίες και αποφασίζει αν θα ξεκινήσει έρευνα.

Το γραφείο του Εισαγγελέα της Ελβετίας δήλωσε στην Telegraph ότι συνήθως δεν σχολιάζει δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης, αλλά επιβεβαίωσε ότι έχει λάβει τρεις ποινικές καταγγελίες.

«Το γραφείο του Εισαγγελέα εξετάζει αυτές τις καταγγελίες ως συνήθως», δήλωσε ένας εκπρόσωπος. «Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η παραλαβή μιας ποινικής καταγγελίας δεν σημαίνει αυτόματα ότι έχει ξεκινήσει ποινική έρευνα».

Η Rolex και η MKS αρνήθηκαν να σχολιάσουν. Ενα πρόσωπο κοντά στην ελβετική αντιπροσωπεία στην Ουάσινγκτον, δήλωσε ότι τα δώρα προσφέρθηκαν στην προεδρική βιβλιοθήκη του Τραμπ, εγκρίθηκαν από τον σύμβουλο δεοντολογίας του Λευκού Οίκου και συμμορφώνονταν πλήρως με την αμερικανική και την ελβετική νομοθεσία.

Δεδομένου ότι η υποβολή ποινικής καταγγελίας είναι δωρεάν, ορισμένοι ελβετοί παρατηρητές κατηγόρησαν τους πολιτικούς ότι χρησιμοποιούν τη διαδικασία για διαφημιστικούς σκοπούς.

«Στην Ελβετία, η υποβολή αυτού του είδους αναφορών και η διαρροή τους στα μέσα ενημέρωσης έχει ως στόχο να δημιουργήσει θόρυβο και να διαμορφώσει την κοινή γνώμη, παρά να αποτελέσει πραγματική νομική πρόκληση», δήλωσε ο Τούμας Κουλ, σύμβουλος της ελβετικής εταιρείας δημοσίων σχέσεων CPC.

Στην επιστολή του, ο Μαχάιμ ανέφερε ότι η υπόθεση έχει «μεγάλη εθνική και διεθνή σημασία. Διακυβεύονται η αξιοπιστία των θεσμών μας, ο σεβασμός του κράτους Δικαίου και η διεθνής φήμη της Ελβετίας», δήλωσε.

