Ελβετία: Εκρηξη σε μπαρ στο Κραν Μοντανά – πολλά θύματα

Νεκροί και τραυματίες αναφέρονται μετά από έκρηξη που συγκλόνισε χιονοδρομικό θέρετρο στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας

Οπως μετέδωσε το BBC, η τοπική αστυνομία επιβεβαίωσε ότι υπάρχουν πολλά θύματα.

Η έκρηξη συνέβη στο μπαρ Constellation του Κραν Μοντανά, στις 01:30 τοπική ώρα και ενώ πολλοί άνθρωποι γιόρταζαν την έλευση της νέας χρονιάς. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, μέσα στο μπαρ βρίσκονταν τουλάχιστον εκατό άτομα τη στιγμή της έκρηξης.

Many people were killed and others injured after an explosion at a bar in the ski resort town of Crans-Montana, Switzerland. pic.twitter.com/d2g9rqcCrY — Weather Monitor (@WeatherMonitors) January 1, 2026

Βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ένα κτίριο – στο οποίο προφανώς στεγαζόταν το μπαρ – να έχει τυλιχθεί στις φλόγες.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι έχει ανοιχθεί γραμμή βοήθειας για τις οικογένειες των θυμάτων.

Το Κραν Μοντανά είναι ένα πολυτελές χιονοδρομικό θέρετρο στην καρδιά των Ελβετικών Άλπεων, σε απόσταση περίπου δύο ωρών από την ελβετική πρωτεύουσα Βέρνη.

Στο τέλος Ιανουαρίου είναι προγραμματισμένο να φιλοξενήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο Σκι της FIS.

