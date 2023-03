Ελληνοπερουβιανός YouTuber αναπαριστά συναυλία της Ροζαλία

Η Ροζαλία είναι η αδιαμφισβήτητη βασίλισσα της σύγχρονης λάτιν ποπ και το αποδεικνύει με κάθε επιτυχημένη εμφάνισή της, μπροστά σε χιλιάδες φαν που χορεύουν εκστασιασμένοι στους ρυθμούς των τραγουδιών της. Στην πρόσφατη περιοδεία της σε 15 χώρες της Λατινικής Αμερικής, που πραγματοποιήθηκε στα τέλη του 2022, η ισπανίδα σταρ παρέλειψε το Περού, απογοητεύοντας εκατοντάδες χιλιάδες οπαδούς της.

Ενας εξ αυτών ήταν ο ελληνικής καταγωγής περουβιανός περφόρμερ Ιωάννης Πατσιάς-Μοράλες, αστέρας στο YouTube, με χιλιάδες ακολούθους. Με αφορμή την παράλειψη της αγαπημένης του Ροζαλία να συμπεριλάβει την χώρα του στην περιοδεία της, ο Ιωάννης αποφάσισε να στήσει μια αναπαράσταση του σόου της αβανγκάρντ τραγουδίστριας. Το αποτέλεσμα ήταν τουλάχιστον εντυπωσιακό.

Την περασμένη Παρασκευή, περισσότεροι από 3.500 περουβιανοί ακόλουθοί του στο YouTube απόλαυσαν τον ίδιο και οκτώ χορευτές να αναδημιουργούν σχολαστικά το σόου της Ροζαλία, από τις αλλαγές κοστουμιών, τα νούμερα χορού, τους φωτισμούς και τη σκηνογραφία μέχρι ακόμα και τα σκούτερ που χρησιμοποιεί, σε ένα αμφιθέατρο στο «Parque de la Exposición», της πρωτεύουσας Λίμα.

«Ξεπουλήσαμε! Πολλοί από τους ακολούθους μου ήρθαν στο σόου για να με δουν και έφυγαν με λατρεία για τη Ροζαλία», είπε ο Πατσιάς, που είναι γνωστός ως iOA στο YouTube, όπου έχει κάνει επίσης αφιερώματα στους Τζέι Μπάλβιν, Νίκι Μινάζ και Μπίλι Αϊλις.

