Ελληνοαιγυπτιακό «τείχος» στη «Γαλάζια Πατρίδα» του Ερντογάν με συμφωνία για ζώνες SAR – ASR

Λίγες μόλις ώρες μετά τη συνάντηση στη Ντόχα του τούρκου προέδρου Ταγίπ Ερντογάν με τον αιγύπτιο ομόλογό του, Αλ Σίσι (ναι, τον «τύραννο» με τον οποίο ο ίδιος ο Ερντογάν έλεγε ότι δεν θα συναντηθεί ποτέ) υπό την πιεστική «μεσολάβηση» του Κατάρ, Ελλάδα και Αίγυπτος βάζουν την Τρίτη ένα ακόμη καρφί στο «φέρετρο» των παράνομων τουρκολιβυκών μνημονίων, με την υπογραφή συμφωνίας οριοθέτησης ζωνών SAR (Search and Resque / Θαλάσσιες Ζώνες Ευθύνης Ερευνας και Διάσωσης) και ASR (Air Sea Rescue).

Ο ζώνες SAR – ASR, σημειώνεται, περιλαμβάνουν τις θαλάσσιες περιοχές στις οποίες δύο όμορα κράτη αναγνωρίζουν τα θαλάσσια όρια δικαιοδοσίας για επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης από πλωτά και εναέρια μέσα.

H ιδιαίτερα σημαντική αυτή συμφωνία (σε συνέχεια αυτής για την οριοθέτησης της ΑΟΖ -δείτε κάτω στο σχετικό tweet από τον υπουργό Εξωτερικών) υπογράφεται την Τρίτη στο Κάιρο από τους υπουργούς Αμυνας, Νίκο Παναγιωτόπουλο και στρατηγό Μοχάμεντ Ζάκι, παρουσία των υπουργών Εξωτερικών Νίκου Δένδια και Σαμέχ Σούκρι, αλλά και των Αρχηγών των Ενόπλων Δυνάμεων των δύο χωρών Κωνσταντίνου Φλώρου και Ροσντί Ασκάρ, την ώρα που σε εξέλιξη βρίσκεται στη Μεσόγειο η διμερής διακλαδική άσκηση «Μέδουσα 12», με τη συμμετοχή προσωπικού και μέσων από την Κύπρο, τις ΗΠΑ και για πρώτη φορά τη Σαουδική Αραβία.

Η Συμφωνία Οριοθέτησης ΑΟΖ μεταξύ 🇬🇷&🇪🇬 καταδεικνύει ότι η εφαρμογή του Δ. Δικαίου & του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας δημιουργεί το τέλειο παράδειγμα για το πώς οι χώρες μπορούν να επιλύσουν τις διαφορές τους μέσω του διαλόγου (παρέμβαση στο ετήσιο Φόρουμ «Manama Dialogue» 2022) pic.twitter.com/UMrDZjvIDa — Nikos Dendias (@NikosDendias) November 20, 2022

Οι δύο Αρχηγοί άλλωστε είναι αυτοί που θα αναλάβουν υλοποίηση της συμφωνίας με τη διενέργεια επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης στις συμφωνηθείσες περιοχές, βάζοντας έτσι τέλος στην αμφισβήτηση της δικαιοδοσιας τους από την Αγκυρα στη βάση του «αφηγήματος» της «Γαλάζιας Πατρίδας» και των παράνομων και ανυπόστατων μνημονίων που έσπευσε να υπογράψει ο Ερντογάν με την προσωρινή κυβέρνηση της Τρίπολης στη Λιβύη.

O Eρντογάν ελπίζει σε… εξομάλυνση

Ο Ερντογάν πάντως ελπίζει σε εξομάλυνση των σχέσεων με την Αίγυπτο του Αλ Σίσι.

Σε δηλώσεις μετά την επίσκεψή του στο Κατάρ και αναφερόμενος στη χειραψία που αντάλλαξε με τον αιγύπτιο πρόεδρο, μίλησε για βήμα προς την κατεύθυνση αυτή, συμπληρώνοντας ότι «η Αγκυρα ελπίζει να προχωρήσει σε συναντήσεις υψηλού επιπέδου».

#BREAKING Turkish president says a step has been taken toward normalization in ties with Egypt, adds Ankara hopes to take process to high-level meetings pic.twitter.com/bnKVmzNdJW — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) November 21, 2022

Οπως είπε, η Τουρκία αναμένει από την Αίγυπτο «να φέρουν μαζί την ειρήνη» στη Μεσόγειο, απέναντι σε όσους «παίρνουν θέση εναντίον μας» – σε μια σαφή αιχμή που δείχνει πόσο «ενοχλεί» η ελληνοαιγυπτιακή συμπόρευση και συνεργασία την Αγκυρα.

#BREAKING President Erdogan says Türkiye expects Egypt to establish peace together against those who take stand against them in Mediterranean pic.twitter.com/RXBDf9dte1 — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) November 21, 2022

Διπλό μήνυμα Δένδια

Είχε προηγηθεί το «διπλό μήνυμα» Δένδια ότι η κατάσταση με την Τουρκία και τη φιλότουρκη κυβέρνηση Ντεϊμπά στην Τρίπολη δεν γίνεται να συνεχιστεί.

Οπως και η Ελλάδα (εδώ) ούτε και η Αίγυπτος θέλει «ουσιαστικές επαφές» με την κυβέρνηση της Τρίπολης. «Λένε ότι η κυβέρνηση [Ντμπεϊμπά] πρέπει να κάνει εκλογές. Και όχι μόνο δεν κάνει εκλογές, υφαρπάζει την παραμονή της εκμεταλλευόμενη κατά το δοκούν τους πόρους της Λιβύης και υπογράφει και με τους Τούρκους. Ε, δεν γίνεται», ήταν η χαρακτηριστική αναφορά του υπουργού των Εξωτερικών σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Τα ΝΕΑ» πριν την αναχώρησή για το Μπαχρέιν προκειμένου να συμμετάσχει στο φόρουμ του «Μanama Dialogue».

Η Τουρκία οριοθετεί θαλάσσιες ζώνες με την κυβέρνηση της Τρίπολης αγνοώντας ότι τα νησιά έχουν δικαιώματα, υπογράμμισε στην παρέμβασή του στο φόρουμ. «Είναι σαν να υπέγραφε η Ελλάδα ένα μνημόνιο με την Τυνησία, αγνοώντας την ύπαρξη της Μάλτας και της Σικελίας», παρατήρησε χαρακτηριστικά, καταγγέλλοντας σε όλους τους τόνους την αναθεωρητική ατζέντα της Αγκυρας.

Τα όσα είπε ο υπουργός για την Τουρκία πέρι κράτους-ταραξία στην περιοχή και επιτήδειου ουδέτερου στο Ουκρανικό , προκάλεσαν μάλιστα την αντίδραση της τουρκάλας πρεσβευτή στο Μπαχρέιν, Εσίν Τσακίλ που εγκάλεσε τον κ. Δένδια λέγοντας μεταξύ άλλων : «Η εξωτερική πολιτική της Τουρκίας καθορίζεται από τις αρχές της ειρήνης, του Διεθνούς Δικαίου και της διπλωματίας. Φιλοξενήσαμε τις διαπραγματευτικές συνομιλίες (Ρωσίας- Ουκρανίας) στην Αττάλεια και την Κωνσταντινούπολη. Δυστυχώς, όσα είπατε Υπουργέ, κ. Δένδια, για τον Πρόεδρο Ερντογάν ήταν απαράδεκτα».

Ο Νίκος Δένδιας χωρίς να απευθύνει το λόγο στην πρεσβευτή, υπενθύμισε ότι η Τουρκία εδώ και περίπου 30 χρόνια, απειλεί παρανόμως την Ελλάδα με πόλεμο, γεγονός ανήκουστο στον δυτικό και όχι μόνο κόσμο. «Η Τουρκία είναι η μόνη χώρα στον κόσμο, επαναλαμβάνω η μόνη χώρα στον κόσμο που έχει εξαπολύσει απειλές πολέμου εναντίον άλλης χώρας, την Ελλάδα, εάν η Ελλάδα ασκήσει το νόμιμο δικαίωμα σύμφωνα με το διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 μίλια. Πώς αυτό μπορεί και συμβαίνει τον 21αιώνα;», διερωτήθηκε.

Και όλα αυτά ενώ, σε αγαστή συνεργασία με την Αγκυρα, η κυβέρνηση Ντμπεϊμπά στην Τρίπολη τραβάει την κατάσταση στα άκρα με ρηματική διακοίνωση προς την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) για την άρνηση του κ. Δένδια να συναντηθεί με τη λίβυα υπουργό Εξωτερικών Νάιλα Μανγκούς, και την υποκίνηση «αυθόρμητων» -υποτίθεται- διαδηλώσεων διαμαρτυριών σε βάρος της Ελλάδας και του επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας.

Angry protesters marched outside #Greece’s Embassy in Tripoli demanding the Greek diplomatic mission leave immediately. The protesters scuffled with police as anger mounted against Greece over what the protesters said was a "diplomatic insult” to #Libya by FM Nikos Dendias. pic.twitter.com/udYH0sdMpu — The Libya Observer (@Lyobserver) November 20, 2022

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News