Ελληνική διάκριση στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πολιτικών Ιδρυμάτων

Στη θέση του αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Δικτύου Πολιτικών Ιδρυμάτων (ΕΝΟΡ) επανεξελέγη ομοφώνως ο Παναγιώτης Κακολύρης, κατά τη γενική συνέλευση του οργανισμού, που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες.

Ο κ. Κακολύρης είναι υπεύθυνος Διεθνών Σχέσεων του Ινστιτούτου Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής και εκπροσωπεί στο προεδρείο την πολιτική οικογένεια του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.

Κατά την ανάληψη των καθηκόντων του, ο νέος αντιπρόεδρος του ΕΝΟΡ, ευχαρίστησε τα μέλη της γενικής συνέλευσης για την εμπιστοσύνη που έδειξαν στο πρόσωπό του και επισήμανε ότι στόχος του είναι να εστιάσει, με τη θεσμική του ιδιότητα, στην προώθηση ζητημάτων που αφορούν στο μέλλον της Ευρώπης.

«Σήμερα, η αποστολή του ENOP είναι πιο κρίσιμη από ποτέ, καθώς η κόσμος μας αντιμετωπίζει σοβαρές προκλήσεις – από τη διάβρωση της δημοκρατίας μέχρι τις μεγάλες γεωπολιτικές αναταράξεις – χρειαζόμαστε πλατφόρμες που ενθαρρύνουν τον διάλογο πέρα από ιδεολογικές γραμμές. Πλατφόρμες που να ενισχύουν τη συνεργασία αντί για τη σύγκρουση. Αυτό είναι το συγκριτικό μας πλεονέκτημα στην Ευρώπη, ότι μπορούμε να βρίσκουμε λύσεις αμοιβαίου οφέλους εκεί που άλλοι βλέπουν μόνο αγεφύρωτα προβλήματα και διενέξεις. Και πιστεύω βαθιά ότι – ειδικά σε μια εποχή πόλωσης, τοξικότητας και πολιτικού κατακερματισμού– το ENOP μπορεί και πρέπει να παίξει αυτόν τον ρόλο: Να προωθήσει την πολιτική συνεργασία, να στηρίξει τη δημοκρατία και να διαφυλάξει τις αξίες και το μέλλον της Ευρώπης».

Ο Παναγιώτης Κακολύρης, είναι επίσης συνιδρυτής του Strategic Thinking Lab, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, διδάσκει ψηφιακή επικοινωνία και ευρωπαϊκά θέματα στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Επικοινωνίας (ECI) και την Ελληνοαμερικανική Ένωση, ενώ είναι Γενικός Διευθυντής στην εταιρεία στρατηγικής επικοινωνίας SOCIALDOO και συστηματικός αρθρογράφος του Protagon.

Τελευταία επιστημονική του δημοσίευση έχει τίτλο «The fourth wave: Europe’s future in the age of disruption» που εστιάζει στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες της ΕΕ στην εποχή της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης, ενώ το 2021 κυκλοφόρησε το βιβλίο του Reflections and Distortions που αναλύει την εκλογική επίδραση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην Ευρώπη.

Το ΕΝΟΡ αποτελείται από 54 πολιτικά ινστιτούτα, από 23 Κράτη Μέλη, 6 πολιτικών ομάδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με παρουσία και δραστηριότητα σε 130 χώρες. Αποτελεί μια πλατφόρμα πολιτικού διαλόγου που ενθαρρύνει την συνεργασία μεταξύ ιδρυμάτων από όλο το εύρος του πολιτικού φάσματος, για την προώθηση της δημοκρατίας και της ευρωπαϊκής ιδέας.

