Τρεις νεκροί σε τροχαίο σε παράδρομο της Εθνικής στις Αφίδνες

Τέσσερις νεκροί είναι ο εφιαλτικός απολογισμός δύο τροχαίων -το ένα σε παράδρομο της Αθηνών-Λαμίας και το άλλο στην Αθηνών-Κορίνθου στο ύψος της Νέας Περάμου- τις τελευταίες ώρες .

Από τη σφοδρή μετωπική σύγκρουση δύο ΙΧ στον παράδρομο της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, στο ύψος των Αφιδνών, σκοτώθηκαν τρεις άνθρωποι

Σύμφωνα με πληροφορίες, ΙΧ στο οποίο επέβαιναν πέντε αλλοδαποί, εξετράπη της πορείας του, πιθανότατα λόγω της ολισθηρότητας του οδοστρώματος καθώς εκείνη την ώρα έβρεχε, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε μετωπικά με άλλο αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ένα άτομο.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρότατη, με αποτέλεσμα τρεις άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και άλλοι τρεις να τραυματιστούν, δύο εκ των οποίων σοβαρά.

Η εικόνα των δύο ΙΧ μαρτυρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης. Συντρίμμια εκσφενδονίστηκαν σε ακτίνα μεγαλύτερη των 20 μέτρων στο σημείο του δυστυχήματος.

Νωρίτερα, περίπου στις 2:30 τα ξημερώματα, στην Αθηνών-Κορίνθου, στη Νέα Πέραμο, έχασε τη ζωή του μοτοσικλετιστής που κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έπεσε πάνω σε σταθμευμένο φορτηγό.

Σορός αγνώστων στοιχείων #ανασύρθηκε, κατά τη διάρκεια κατάσβεσης #πυρκαγιάς σε όχημα και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, στο 35ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου, στο ύψος της περιοχής Μεγάλο Πεύκο στην Αττική. Επιχείρησαν 11 #πυροσβέστες με 5 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 17, 2025

Τροχαίο, χωρίς ευτυχώς θύματα ή τραυματισμούς, είχαμε και στον Κηφισό, όπου φορτηγό έπεσε πάνω στις προστατευτικές μπάρες.

Από το βάρος του οχήματος οι μπάρες ξηλώθηκαν και πέρασαν και στο αντίθετο ρεύμα με αποτέλεσμα να κλείσουν για περίπου δύο ώρες (έως τις 7.30 το πρωί της Παρασκευής) η αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας προς Λαμία και προς Πειραιά.

Η δύσκολη αυτή ημέρα από πλευράς τροχαίων είχε και συνέχεια, με μία ακόμη καραμπόλα στον Κηφισό, στο ύψος των ΚΤΕΛ στο ρεύμα προς Κηφισιά. Οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για έναν βαριά τραυματισμένο.

