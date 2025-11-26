Στα δικαστήρια Πειραιά με αλεξίσφαιρο η καθ’ ομολογίαν δολοφόνος της 75χρονης στη Σαλαμίνα

Στις 9 το πρωί της Τετάρτης έφθασε στο δικαστικό μέγαρο Πειραιά η 46χρονη καθ’ ομολογίαν δολοφόνος της 75χρονης πεθεράς της, το βράδυ της 31ης Οκτωβρίου 2025, στη Σαλαμίνα.

Η μεταγωγή της 46χρονης έγινε κάτω από αυξημένα μέτρα ασφαλείας, με πάνοπλους αστυνομικούς να τη συνοδεύουν. Η ίδια φορούσε αλεξίσφαιρο γιλέκο, έχοντας τα χέρια της δεμένα πισθάγκωνα με χειροπέδες.

Αν και στην ομολογία της στους αστυνομικούς η 46χρονη ισχυρίστηκε ότι σκότωσε την πεθερά της επειδή την κατάλαβε όταν εισέβαλε στο σπίτι της (παρ’ όλο που φορούσε full face κουκούλα και γάντια), από το ηχητικό ντοκουμέντο κάμερας ασφαλείας αποδείχθηκε ότι η ηλικιωμένη νόμιζε ότι ο εισβολέας στην οικία της ήταν άνδρας, και δεν είχε αντιληφθεί ότι ήταν η νύφη της.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο γιος της 75χρονης και σύζυγος της καθ’ ομολογίαν δολοφόνου της, δεν άντεξε το σοκ της αποκάλυψης ότι η μητέρα του είχε πέσει νεκρή από τις μαχαιριές της γυναίκας του και εισήχθη για νοσηλεία σε ψυχιατρική κλινική.

Σε βάρος της 46χρονης, υπενθυμίζεται, έχει σχηματιστεί δικογραφία για ανθρωποκτονία με δόλο, καθώς και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα και την ενδοοικογενειακή βία.

