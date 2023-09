Σαρώνει την Εύβοια η κακοκαιρία Elias, 112 για απαγόρευση της κυκλοφορίας στον Βόλο

Στο επίκεντρο της νέας κακοκαιρίας Elias βρέθηκε την Τετάρτη η Εύβοια, με πλημμυρισμένα χωριά, κατολισθήσεις και χείμαρρους που παρέσυραν τα πάντα στο πέρασμά τους.

Στις Ροβιές, κόπηκαν δρόμοι και πλημμύρισαν δεκάδες σπίτια, ενώ εκτεταμένες είναι οι ζημιές και στη Λίμνη, μετέδωσε η ΕΡΤ. Κλειστός παρέμενε το απόγευμα της ίδιας ημέρας ο δρόμος από τα Ψαχνά προς Προκόπι και Μαντούδι, με τους αιρετούς να απευθύνουν εκκλήσεις στους κατοίκους ανά περιοχές να μην βγαίνουν από τα σπίτια τους.

Δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος της βόρειας Εύβοιας και εθελοντές επιχειρούσαν από το πρωί στο βόρειο τμήμα του νησιού ενώ όπου χρειάστηκε μετέφεραν πολίτες από πλημμυρισμένα σπίτια σε ασφαλή σημεία.

«Το Μετόχι είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση, έχει πλημμυρικά φαινόμενα» δήλωσε ο πρόεδρος εθελοντών Προκοπίου, Δημήτρης Βετσονούρης.

Σοβαρά προβλήματα καταγράφονταν από το πρωί και σε χωριά του Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού, όπου οι δρόμοι έχουν μετατραπεί «σε μια απέραντη λίμνη».

Πλημμυρικά φαινόμενα εκδηλώθηκαν εκ νέου και στον Βόλο και τα προάστιά του από την σφοδρή καταιγίδα που έπληξε την ευρύτερη περιοχή της Μαγνησίας.

Μηνυμα του 112 λίγο πριν από τις επτά γνωστοποίησε ότι «με απόφαση της ΕΛΑΣ απαγορεύεται η κυκλοφορία στην ευρύτερη περιοχή της πόλης του Βόλου λόγω εξέλιξης επικίνδυνων καιρικών φαινομένων» με αποτέλεσμα να διακοπούν και οι αστικές συγκοινωνίες στην πρωτεύουσα της Μαγνησίας προς κάθε προορισμό.

Ηδη έχει διακοπεί η κίνηση και στον δρόμο Μηλίνας-Τρικερίου στο Νότιο Πήλιο όπως και στην ευρύτερη περιοχή της παρακάρλιας περιοχής από το Ριζόμυλο προς τα Κανάλια, ενώ μέσα στην πόλη του Βόλου έχει ανέβει και πάλι επικίνδυνα η στάθμη στον χείμαρρο Κραυσίδωνα, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Πλημμυρισμένες είναι και οι περιοχές Παλαιό Λιμεναρχείο, η Παπαδιαμάντη στο κέντρο από το Δημαρχείο μέχρι και τον κόμβο Αθηνών, η 2ας Νοεμβρίου και ο Αγιος Παντελεήμονας, ενώ άμεσος κίνδυνος υπάρχει και στο Νέο Δέλτα και το ίδρυμα Ασπρες Πεταλούδες, όπου «απειλεί» ο χείμαρρος Ξηριάς, ανέφερε το ρεπορτάζ του Πρακτορείου το απόγευμα της Τετάρτης.

Very concerning footage emerging from Volos, in Greece, where the same area was heavily impacted by flooding from storm Daniel a few weeks back.

Currently a stationary #thunderstorm caused by Storm Elias is in that same area right now.#weather @meteogrpic.twitter.com/HYLE85duRj

— MetWatch ☈ (@MetWatchUK) September 27, 2023