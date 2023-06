Ναυάγιο στην Πύλο: Οκτώ ύποπτοι ανακρίνονται ως διακινητές

Σε εξέλιξη βρισκόταν το απόγευμα της Πέμπτης η προανάκριση στο λιμεναρχείο της Καλαμάτας, καθώς μέχρι τις 18.30 οκτώ άτομα έχουν περάσει από την προανακριτική διαδικασία ως ύποπτοι για την παράνομη μεταφορά των δεκάδων μεταναστών με αλιευτικό σκάφος που βυθίστηκε στα ανοιχτά της Πύλου.

Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για Αιγύπτιους που φέρονται ως ύποπτοι για διακίνηση. Νωρίτερα, ο επικεφαλής της Frontex, Χανς Λάιτενς βρέθηκε στο Λιμεναρχείο της Καλαμάτας προκειμένου να ενημερωθεί για τις έρευνες. «Είμαι εδώ για να κατανοήσω καλύτερα τι συνέβη και τον ρόλο της Frontex. Είμαι εδώ επίσης για να εκφράσω την αλληλεγγύη μου και τη βοήθειά μου στους Έλληνες συναδέλφους που έκαναν ό,τι περισσότερο μπορούσαν για να σώσουν ζωές» είπε ο Λάιτενς.

Statement by a Frontex representative in Kalamata at 17:20 pm.#Greece

📷 Daphne Tolis pic.twitter.com/WhEXZOgAYL

— Daphne Tolis (@daphnetoli) June 15, 2023