Ναυάγιο με μετανάστες νότια της Γαύδου: Τρεις νεκροί – Διασώθηκαν 56 άτομα

Επιχείρηση έρευνας και διάσωσης υπό τον συντονισμό του Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης οργανώθηκε το απόγευμα της Τρίτης νότια της Γαύδου μετά από ανατροπή λέμβου με μετανάστες.

Μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί 56 άτομα από πλοίο της δύναμης Frontex, ενώ έχουν περισυλλεγεί τρεις σοροί. Οι έρευνες συνεχίζονται για τυχόν αγνοουμένους. Ο καιρός στην περιοχή είναι δυσμενής, με ανέμους εντάσεως 6-7 μποφόρ.

Στην περιοχή βρίσκονται επίσης δύο παραπλέοντα πλοία ενώ σπεύδουν δύο πλωτά σκάφη του Λιμενικού. Τέλος, απογειώθηκε και ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News