Ιταλία: Εντοπίστηκε φορτίο με 654 κιλά κοκαΐνη που είχε προορισμό τη Θεσσαλονίκη

Προορισμό το λιμάνι της Θεσσαλονίκης είχε φορτίο 654 κιλών κοκαΐνης, το οποίο εντόπισαν οι ιταλικές αρχές σε πλοίο στην Καλαβρία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το παράνομο εμπόρευμα είχε φορτωθεί από το λιμάνι του Γκουαγιακίλ στον Ισημερινό και ήταν κρυμμένο σε κούτες που μετέφεραν μπανάνες.

Maxi operazione antidroga nel porto di Gioia Tauro. ADM e @GDF sequestrano oltre 650 kg di cocaina per un valore di oltre 200 milioni di euro. La droga era nascosta in container carico di banane proveniente dal porto di Guayaquil in Ecuador e diretto a Salonicco.#ADMgov pic.twitter.com/LhCghs5N6z

— Agenzia Dogane e Monopoli-ADM (@AdmGov) April 29, 2022