Γαύδος: Διάσωση 492 μεταναστών σε δύο ημέρες

Συνεχείς είναι μεταναστευτικές ροές νότια της Γαύδου καθώς τα τελευταία 24ωρα έχουν διασωθεί 492 μετανάστες από το Λιμενικό.

Συγκεκριμένα, το πρωί του Σαββάτου στον εντοπισμό και τη διάσωση 131 αλλοδαπών που επέβαιναν σε αλιευτικό σκάφος, στη θαλάσσια περιοχή 14 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου, προχώρησαν δύο πλωτά του λιμενικού σώματος.

Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα – ελληνικη ακτοφυλακή, οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Γαύδου.

Την Παρασκευή, άλλοι 361 αλλοδαποί εντοπίστηκαν σε αλιευτικό σκάφος στη θαλάσσια περιοχή 35 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου από πλωτό του λιμενικού σώματος και μεταφέρθηκαν με φορτηγό πλοίο σημαίας Δανίας στο λιμάνι της Παλαιοχώρας.

