Ενισχύονται οι δυνάμεις στη Σαντορίνη – Στο νησί Στρατός, Αστυνομία, Πυροσβεστική και ΔΕΔΔΗΕ

Στη Σαντορίνη έφτασαν το απόγευμα της Πέμπτης οχήματα του Στρατού, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Αστυνομίας (μία ομάδα ΟΠΚΕ με δέκα άτομα), ενισχύοντας τις δυνάμεις που βρίσκονται στο νησί προληπτικά, λόγω της αυξημένης σεισμικής δραστηριότητας στον θαλάσσιο χώρο μεταξύ Σαντορίνης και Αμοργού.

Παράλληλα δύο φορτηγά του ΔΕΔΔΗΕ με γεννήτριες καθώς και οχήματα με κεραίες κινητής τηλεφωνίας αποβιβάστηκαν επίσης από το καράβι που έδεσε στο λιμάνι του νησιού.

Υπενθυμίζεται ότι σε γενική επιφυλακή παραμένει η Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Νοτίου Αιγαίου ενώ σε αυξημένη ετοιμότητα οι οκτώ Ειδικές Μονάδες Αντιμετώπισης Καταστροφών (ΕΜΑΚ) της επικράτειας.

Επίσης οι δυνάμεις στο νησί έχουν ενισχυθεί με 52 πυροσβέστες και επτά οχήματα και έξι βοηθητικά VAN συμπεριλαμβανομένων: του Κινητού Επιχειρησιακού Κέντρου ΟΛΥΜΠΟΣ, του διασωστικού οχήματος μίας ομάδας της 1ης ΕΜΑΚ με διασωστικό σκύλο, μίας ομάδας της 1ης ΕΜΟΔΕ, και της Ομάδας Σ.μη.Ε.Α. με δύο drones της ΠΕ.ΠΥ.Δ. Αττικής καθώς και ένα ελικόπτερο του Π.Σ. με δύο εναέριους διασώστες.

Ακόμη πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν σταλεί και σε Αμοργό, Ιο, Αστυπάλαια, Ανάφη. Συγκεκριμένα στην Αμοργό έχουν σταλεί έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα, στην Ιο τέσσερις πυροσβέστες με ένα όχημα, στην Αστυπάλαια τέσσερις πυροσβέστες με ένα όχημα και στην Ανάφη δύο πυροσβέστες με ένα όχημα.

Επικεφαλής των πυροσβεστικών δυνάμεων είναι ο διοικητής της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Νοτίου Αιγαίου, αρχιπύραρχος Ζώης Γιώτης.

Ακόμη, σε ενίσχυση της υγειονομικής κάλυψης έχει προβεί και το ΕΚΑΒ. Ειδικότερα στη Σαντορίνη έχει μεταβεί η εξειδικευμένη Ομάδα του Ειδικού Τμήματος Ιατρικής Καταστροφών (ΕΤΙΚ-ΕΚΑΒ), αποτελούμενη από ένα γιατρό με πέντε διασώστες και δύο οχήματα με τον απαιτούμενο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, καθώς και ένα ασθενοφόρο.

Παράλληλα στην Αμοργό βρίσκονται δύο διασώστες και ένα ασθενοφόρο ενώ στην Ιο τρεις διασώστες με ένα ασθενοφόρο.

Στα 26 χλμ. ΝΝΔ της Αρκεσίνης Αμοργού εκτιμάται από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο η νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4,6 ρίχτερ που σημειώθηκε στις Κυκλάδες στις 20:16 της Πέμπτης.

Συνολικά, τρεις νέες σεισμικές δονήσεις 4,0, 4,1 και 4,6 Ρίχτερ σημειώθηκαν στις 19:50, στις 20:03 και στις 20:16 αντίστοιχα με το ίδιο επίκεντρο.

Ενας ακόμη σεισμός μεγέθους 4,4 βαθμών της κλίμακας ρίχτερ σημειώθηκε 25 χλμ. ΒΒΔ της Ανάφης, στις 21:34.

Με τις σεισμικές δονήσεις να συνεχίζονται με απόσταση λεπτών, το νησί της Σαντορίνης κηρύχθηκε νωρίτερα σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης μέχρι τις 3 Μαρτίου.

Οι δονήσεις είναι χιλιάδες από την έναρξη του φαινομένου, με τη μεγαλύτερη έως τώρα να είναι εντάσεως 5,2 Ρίχτερ.

Οι ομάδες των επιστημόνων μελετούν τα στοιχεία για να αποφανθούν αν πρόκειται για «σεισμικό σμήνος» του οποίου η δράση θα συνεχιστεί επί πολλές εβδομάδες αλλά με σταδιακά μικρότερα μεγέθη και μικρότερο πλήθος σεισμών, ή εάν θα δώσει έναν κύριο σεισμό, τον οποίο θα ακολουθήσει μια περισσότερο τυπική μετασεισμική ακολουθία.

This data visualisation of the Cyclades islands, generated using data from the Copernicus Digital Elevation Model, geo-localises the seismic swarm.

It includes indicators for the epicentres&magnitudes of the earthquakes that have occurred since the onset of the seismic crisis. pic.twitter.com/rrJus7qyTK

— Copernicus EU (@CopernicusEU) February 6, 2025