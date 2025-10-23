Αλιμος: 15χρονος κατέρρευσε στο γυμναστήριο – νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο Παίδων «Αγία Σοφία»

Σε κρίσιμη κατάσταση, διασωληνωμένος στο Παίδων «Αγία Σοφία», νοσηλεύεται 15χρονος ο οπο;iος υπέστη ανακοπή καρδιάς την ώρα της προπόνησής του σε γυμναστήριο στον Αλιμο.

Ο 15χρονος μεταφέρθηκε εν ζωή με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ασκληπιείο Βούλας, στη συνέχεια όμως, κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», όπου και διασωληνώθηκε.

Οπως διαπιστώθηκε, φέρει κάταγμα στο κρανίο (ινιακό οστό) πιθανότατα από την πτώση όταν έχασε τις αισθήσεις του μέσα στο γυμναστήριο.

