Ελλάδα-ΗΠΑ-Ισραήλ: Διπλό μήνυμα στην Αγκυρα με κοινές ασκήσεις νοτίως της Κρήτης

Ο κύβος για τους ελληνικούς υδρογονάθρακες και τον ρόλο εν γένει της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, ερρίψθη και παρά την τουρκική γκρίνια για τις τελευταίες, ριαγδαίες εξελίξεις στην ενεργειακή σκακιέρα, φαίνεται ότι πλέον αρχίζουν και οι πρώτες κινήσεις στο πεδίο από ελληνικής πλευράς, για… την «εμπέδωση» του νέο status quo.

Ετσι τις επόμενες ημέρες -παραμονές της Υπουργικής Διάσκεψη του P-TEC στην Αθήνα, με τη συμμετοχή τριών υπουργών του Ντόναλντ Τραμπ– Ελλάδα, ΗΠΑ και Ισραήλ δίνουν μία πρώτη «γεύση» με δύο κοινές ασκήσεις νοτίως της Κρήτης σε περιοχές όπου δραστηριοποιούνται ήδη οι Chevron και Exxon Mobil στο πλαίσιο των διαγωνισμών της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων Α.Ε. (ΕΔΕΥΕΠ Α.Ε.) για την παραχώρηση δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της εφημερίδας «Τα ΝΕΑ», μονάδες του Πολεμικού Ναυτικου, του US Navy και άλλων συμμαχικών χωρών «τρέχουν» ήδη σενάρια της άσκησης «Νηρηίς 2025», η οποία κορυφώνεται στις 6 Νοεμβρίου με τη χρήση πυρών σε δύο περιοχές που έχει δεσμεύσει με σχετική NAVTEX η Αθήνα, νότια της Κρήτης.

Ειδικά η συμμετοχή του Ισραήλ στην κοινή άσκηση κάτω από την Κρήτη «μεταφράζεται» ως ηχηρό μήνυμα ενιαίου μετώπου απέναντι στις αναθεωρητικές βλέψεις της Αγκυρας.

Και παρά τις κοπιώδεις προσπάθειες κάποιων στο εσωτερικό να πλήξουν με κάθε τρόπο την ελληνοϊσραηλινή συνεργασία σε μία σειρά από τομείς, με πρώτο τον στρατιωτικό, στις 10 Νοεμβρίου η Πολεμική Αεροπορία θα σηκώσει, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, πενήντα μαχητικά για να πετάξουν νοτίως της Κρήτης όπου θα συναντηθούν με ιπτάμενα τάνκερ του Ισραήλ στο πλαίσιο της καθιερωμένης πλέον άσκησης που διεξάγεται ανά εξάμηνο.

Αρχικά, διευκρινίζεται στο δημοσιευμα των «Νέων, η Αθήνα είχε δεσμεύσει περιοχή νότια της Κρήτης για τη συγκεκριμένη άσκηση με διάρκεια δέσμευσης μιας εβδομάδας, καθώς οι καιρικές συνθήκες ήταν τέτοιες που δεν ήταν ξεκάθαρο το πότε θα υπήρχε «παράθυρο» στον καιρό προκειμένου όλα αυτά τα αεροσκάφη να μπορέσουν να ασκηθούν και την ημέρα και τη νύχτα. Και την Τρίτη εκδόθηκε ΝΟΤΑΜ για τη 10η Νοεμβρίου.

Πέρα από τις ανωτέρω ασκήσεις, η Ελλάδα θα πραγματοποιήσει μέχρι τις 13 Νοεμβρίου σειρά αεροναυτικών γυμνασίων και στο Αιγαίο, γύρω από τη νησίδα Ζουράφα που τόσο σπιρουνιάζει την Αγκυρα, η οποία από τη μία προχωρά σε ασκήσεις με πραγματικά πυρά στην περιοχή και από την άλλη αξιώνει αποστρατιωτικοποίηση Σαμοθράκης, Λήμνου, Αϊ-Στράτη, Λέσβου, Ικαρίας και άλλων νησιών του ανατολικού Αιγαίου.

