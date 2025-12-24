Η ΑΑΔΕ «ψάχνει» 3.000 αγρότες για μαζικές διαγραφές αγρών στο Ε9 – στον εισαγγελέα οι πρώτοι 50

Σοβαρές αποκλίσεις στη δηλωμένη περιουσιακή κατάσταση δικαιούχων αγροτικών επιδοτήσεων εντόπισε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, στο πλαίσιο εκτεταμένων διασταυρώσεων στοιχείων με δεδομένα του ΟΠΕΚΕΠΕ, που αφορούν ενισχύσεις οι οποίες καταβλήθηκαν την περίοδο 2020-2024.

Σύμφωνα με τα ευρήματα των ελέγχων, διαπιστώθηκαν περιπτώσεις μαζικής εισαγωγής αγροτεμαχίων στο έντυπο Ε9 και, στη συνέχεια, διαγραφής τους εντός του 2025, χωρίς επαρκή ή τεκμηριωμένη αιτιολόγηση.

Οι περιπτώσεις αυτές αφορούν πρόσωπα που φέρονται να έχουν εισπράξει υψηλά ποσά αγροτικών ενισχύσεων, τα οποία εμφανίζονται δυσανάλογα σε σχέση με την πραγματική παραγωγική τους δυναμική ως κατ’ επάγγελμα αγρότες, όπως αυτή προκύπτει από τη φορολογική τους εικόνα.

Οπως ανακοίνωσε η ΑΑΔΕ, οι ελεγκτικές της υπηρεσίες εξετάζουν συνολικά 3.000 περιπτώσεις που αφορούν ιδιοκτήτες αγροτικών εκτάσεων, καθώς και τους ενοικιαστές αυτών.

Ήδη, οι πρώτες 50 υποθέσεις, στις οποίες δεν τεκμηριώνεται δικαιολογημένη διαγραφή αγροτεμαχίων από το έντυπο Ε9, διαβιβάζονται στις αρμόδιες εθνικές και ευρωπαϊκές εισαγγελικές Αρχές, καθώς και στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στόχος της διαδικασίας είναι ο αποκλεισμός των εμπλεκομένων από μελλοντικές πληρωμές και η εκκίνηση της διαδικασίας ανάκτησης των αχρεωστήτως καταβληθεισών ενισχύσεων.

Τα ελεγχόμενα πρόσωπα, των οποίων οι υποθέσεις αποστέλλονται στις εισαγγελικές Αρχές και στον ΟΠΕΚΕΠΕ, έχουν λάβει αγροτικές επιδοτήσεις που, στα ελεγχόμενα έτη, συνολικά υπερβαίνουν το ένα εκατομμύριο ευρώ.

Σημειώνεται ότι οι έλεγχοι σε πρόσωπα που έχουν εισπράξει αγροτικές επιδοτήσεις εντατικοποιούνται, βάσει των στοιχείων που διαβιβάζονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και με την αξιοποίηση σύγχρονων ψηφιακών και ελεγκτικών εργαλείων της φορολογικής Αρχής. Όπως υπογραμμίζεται από την ΑΑΔΕ, στόχος είναι ο άμεσος και αποτελεσματικός εντοπισμός τόσο παρανόμως εισπραχθεισών ενισχύσεων όσο και φαινομένων φοροδιαφυγής.

Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες περιπτώσεις:

• Φυσικό πρόσωπο, κάτοικος Ηρακλείου Κρήτης, διέγραψε 146 αγροτεμάχια που είχε αρχικά δηλώσει σε περιοχές της Μεσσηνίας, της Κορινθίας, της Κρήτης και της Αττικής. Πριν από τη διαγραφή τους, τα αγροτεμάχια αυτά είχαν δηλωθεί ως μισθωμένα από 19 φυσικά πρόσωπα, τα οποία προέβησαν σε έναρξη αγροτικής δραστηριότητας το ίδιο έτος με την έναρξη των μισθώσεων και εισέπραξαν αγροτικές επιδοτήσεις άνω των 338.000 ευρώ.

• Φυσικό πρόσωπο, κάτοικος Κρήτης, διέγραψε 28 αγροτεμάχια που είχε δηλώσει «εκ παραδρομής» σε διαφορετικούς νομούς από τον τόπο κατοικίας του, συγκεκριμένα σε Κάλυμνο, Φούρνους, Λέσβο και Χίο, κάποια από τα οποία αφενός τα χρησιμοποίησε προκειμένου να εισπράξει ενισχύσεις άνω των 240.000 ευρώ και αφετέρου τα μίσθωνε σε 29 φυσικά πρόσωπα, τα οποία προέβησαν σε έναρξη αγροτικής δραστηριότητας το ίδιο έτος με την έναρξη των μισθώσεων και εισέπραξαν αγροτικές επιδοτήσεις άνω των 679.000 ευρώ.

Μεταξύ των μισθωτών των παραπάνω αγροτεμαχίων:

• Φυσικό πρόσωπο δήλωσε στο ΟΣΔΕ τουλάχιστον 10 αγροτεμάχια, με γεωγραφική θέση διάφορη της κατοικίας του, που στη συνέχεια διαγράφηκαν από τον φερόμενο «ιδιοκτήτη» στο Ε9. Με βάση τα δηλωθέντα αγροτεμάχια, έλαβε ενισχύσεις ποσού άνω των 60.000 ευρώ.

• Ενισχύσεις 58.000 ευρώ έλαβαν δύο φυσικά πρόσωπα, νεαρής ηλικίας, τα οποία, αφού έκαναν έναρξη ως αγρότες ειδικού καθεστώτος, δήλωσαν στο ΟΣΔΕ μίσθωση τουλάχιστον 22 αγροτεμαχίων με γεωγραφική θέση διάφορη της κατοικίας τους, και που στη συνέχεια διαγράφθηκαν στο Ε9.

