Εκτός τελετής των Οσκαρ για τα επόμενα 10 χρόνια ο Γουίλ Σμιθ

Δώδεκα ημέρες από την ημέρα που ο Γουίλ Σμιθ χαστούκισε τον Κρις Ροκ όταν εκείνος έκανε ένα «αστείο» για το ξυρισμένο κεφάλι της συζύγου του Τζέιντα Πίνκετ Σμιθ, κατά τη διάρκεια της 94ης τελετής απονομής των βραβείων Όσκαρ, η Ακαδημία ανακοίνωσε την αποβολή του από τις εκδηλώσεις για τα επόμενα 10 χρόνια.

Η αμερικανική Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών, που αποτελείται από 54 άτομα, πραγματοποίησε ειδική συνεδρίαση για να καθορίσει ποια μέτρα θα λάβει κατά του Σμιθ.

Σύμφωνα με την απόφαση, απαγορεύεται πλέον στον ηθοποιό να παρευρίσκεται στα Όσκαρ ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση της Ακαδημίας την επόμενη δεκαετία.

The Academy does not condone violence of any form.

Tonight we are delighted to celebrate our 94th Academy Awards winners, who deserve this moment of recognition from their peers and movie lovers around the world.

