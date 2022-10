Εκτός κούρσας ο Μπόρις Τζόνσον – ανοίγει ο δρόμος για τον Σούνακ

Αυτό μπορεί να αποδειχτεί ένα ακόμη σημείο καμπής για τη σύγχρονη βρετανική Ιστορία: ο Μπόρις Τζόνσον ανακοίνωσε ότι αποσύρεται από την κούρσα για την ηγεσία του κυβερνώντος Συντηρητικού Κόμματος και την πρωθυπουργία —έχοντας, κατά τα φαινόμενα, αποτύχει να συγκεντρώσει τις 100 υπογραφές βουλευτών που χρειαζόταν για να υποβάλει επισήμως την υποψηφιότητά του— γεγονός που ανοίγει τον δρόμο στον Ρίσι Σούνακ, έναν ινδικής καταγωγής βρετανό πολιτικό και πρώην υπουργό Οικονομικών να ηγηθεί της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ο Τζόνσον, ο οποίος επέστρεψε εσπευσμένα από τις διακοπές του στην Καραϊβική για να συμμετάσχει στη μάχη της διαδοχής της παραιτηθείσας Λιζ Τρας, είχε συγκεντρώσει μέχρι το βράδυ της Κυριακής περί τις 60 υπογραφές, έναντι περίπου 165 για τον Ρίσι Σουνάκ και 25 για την Πένι Μόρντοντ.

Ο Μπόρις Τζόνσον συναντήθηκε με τους δύο άλλους διεκδικητές της ηγεσίας σε μία προσπάθεια να τους πείσει να συνταχθούν μαζί του στην προσπάθειά του για την επιστροφή του στην ηγεσία. Όμως η υποψηφιότητά του είχε κριθεί διχαστική —πολλοί δε εξέφραζαν φόβους ότι μια επιστροφή του στην Ντάουνινγκ Στριτ, λίγους μόλις μήνες αφού είχε κριθεί ακατάλληλος και είχε παραιτηθεί στη σκιά σκανδάλων, θα σήμανε και το τέλος του ιστορικού κόμματος των Τόρις.

Αργά το βράδυ της Κυριακής ο Τζόνσον, ο οποίος υπήρξε πρωθυπουργός από το 2019 ως το 2022, δήλωσε ότι αν και έχει εξασφαλίσει την απαιτούμενη υποστήριξη, αποφάσισε να μην είναι υποψήφιος διότι «αυτό είναι το σωστό».

«Πιστεύω ότι έχω πολλά να προσφέρω, αλλά φοβάμαι ότι απλώς δεν είναι η σωστή στιγμή», είπε με νόημα, αφήνοντας και πάλι ένα παράθυρο ανοιχτό για το μέλλον.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε αργά τη νύχτα της Κυριακής, ο Τζόνσον υποστήριξε ότι έχει εξασφαλίσει 102 υποστηρικτές αν και δεν το επιβεβαίωναν τα βρετανικά ΜΜΕ —σύμφωνα με τον Guardian, μόλις 60 βουλευτές των Τόρις είχαν ανακοινώσει επισήμως ότι τον υποστηρίζουν.

«Πιστεύω ότι βρίσκομαι σε θέση να εξασφαλίσω μία νίκη των Συντηρητικών το 2024 και απόψε μπορώ να επιβεβαιώσω ότι ξεπέρασα το εμπόδιο με 102 δηλώσεις υποστήριξης… και θα μπορούσα να υποβάλω αύριο την υποψηφιότητά μου. Είχα μεγάλες πιθανότητες να νικήσω στην εκλογή με τα μέλη του Συντηρητικού Κόμματος. Αλλά κατά την διάρκεια των τελευταίων ημερών έφθασα δυστυχώς στο συμπέρασμα ότι αυτό δεν θα ήταν το σωστό. Δεν μπορείς να κυβερνήσεις αποτελεσματικά αν δεν έχεις ένα ενωμένο κόμμα στο Κοινοβούλιο», ανέφερε.

Ο πρώην υπουργός των Οικονομικών Ρίσι Σούνακ, ο οποίος είχε ηττηθεί στην προηγούμενη εσωκομματική διαδικασία του Σεπτεμβρίου, επιβεβαίωσε ότι διεκδικεί να αντικαταστήσει τη Λιζ Τρας στην πρωθυπουργία. «Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι μία μεγάλη χώρα, αλλά αντιμετωπίζουμε μία πρωτοφανή οικονομική κρίση», ανέφερε ο ίδιος σε μία ανάρτησή του στο Twitter. «Αυτός είναι ο λόγος που διεκδικώ την ηγεσία του Συντηρητικού Κόμματος, ώστε να είμαι ο επόμενος πρωθυπουργός».

Σε μια προσπάθεια να φανεί ενωτικός, ο Σούνακ εξύμνησε τον Τζόνσον που κατάφερε να οδηγήσει τη Βρετανία στο Brexit και ηγήθηκε της μάχης κατά της Covid-19 με τη χώρα να πρωτοπορεί στους εμβολιασμούς.

1/ Boris Johnson delivered Brexit and the great vaccine roll-out.

He led our country through some of the toughest challenges we have ever faced, and then took on Putin and his barbaric war in Ukraine.

We will always be grateful to him for that.

— Rishi Sunak (@RishiSunak) October 23, 2022