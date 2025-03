Εκτοξεύτηκε η αποστολή που θα φέρει πίσω στη Γη τους αστροναύτες που εγκλωβίστηκαν στο Διάστημα

Εκτοξεύτηκε από το Διαστημικό Κέντρο Κένεντι στη Φλόριντα των ΗΠΑ το σκάφος της Space X, της διαστημικής εταιρείας του Ελον Μασκ, το οποίο αν όλα πάνε καλά θα μεταφέρει στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό τέσσερις αστροναύτες, δύο Αμερικανούς, ένα Ρώσο και έναν Ιάπωνα.

Όπως ανέφερε το BBC, από την στιγμή που θα φτάσει στον σταθμό το σκάφος θα χρειαστούν περίπου 48 ώρες για να ξεκινήσει το ταξίδι της επιστροφής αν και θα παίξουν ρόλο οι καιρικές συνθήκες: αν δεν είναι καλές στο διαστημικό κέντρο που θα επιστρέψει το σκάφος θα παρατείνουν για λίγο ακόμη τη βασανιστική παραμονή δύο άλλων αστροναυτών στο Διάστημα.

Ο 62χρονος Μπουτς Γουίλμορ και η 59χρονη Σούνι Γουίλιαμς είναι πρώην πιλότοι δοκιμών του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού, που υπηρέτησαν για περισσότερα από 20 χρόνια στη NASA. Η παρούσα αποστολή τους ξεκίνησε στις 5 του περασμένου Ιουνίου, όταν επιβιβάστηκαν στο Starliner για την πρώτη του δοκιμαστική πτήση με πλήρωμα για τον ISS. Η προγραμματισμένη για μόλις οκτώ ημέρες αποστολή είχε στόχο να πιστοποιήσει την επιχειρησιακή ετοιμότητα του διαστημόπλοιου. Αλλά σύντομα προέκυψαν προβλήματα με το σύστημα πρόωσης του σε τροχιά. Και έτσι οι δύο αστροναύτες έμειναν εκεί.

Μετά από τρεις μήνες αξιολόγησης της κατάστασης, η Boeing εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι το Starliner ήταν ασφαλές για επιστροφή. Οι διευθυντές της NASA αποφάσισαν, ωστόσο, ότι υπήρχε ακόμα πολύ μεγάλη αβεβαιότητα – και επέλεξαν να επιστρέψουν το διαστημόπλοιο χωρίς το πλήρωμα.

