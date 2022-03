Εκτατη σύνοδο του ΝΑΤΟ για τις 24 Μαρτίου συγκάλεσε ο Στόλτενμπεργκ

Εκτακτη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ συγκάλεσε ο γενικός γραμματέας της Συμμαχίας Γενς Στόλτενμπεργκ, ανέφερε με ανάρτησή του στο Twitter.

«Συγκάλεσα έκτακτη Σύνοδο Κορυφής στις 24 Μαρτίου στην έδρα του ΝΑΤΟ. Θα συζητήσουμε την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, την ισχυρή υποστήριξή μας στην Ουκρανία και την περαιτέρω ενίσχυση της αποτροπής και της άμυνας του ΝΑΤΟ. Σε αυτήν την κρίσιμη στιγμή, η Βόρεια Αμερική και η Ευρώπη πρέπει να συνεχίσουν να είναι μαζί» ανέφερε ο Στόλτενμπεργκ.

I have convened an extraordinary Summit on 24 March at #NATO HQ. We will address #Russia ’s invasion of #Ukraine , our strong support for Ukraine, and further strengthening NATO’s deterrence & defence. At this critical time, North America & Europe must continue to stand together.

Στη Σύνοδο Κορυφής της ερχόμενης εβδομάδας θα συμμετάσχει και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, ανακοίνωσαν ο Λευκός Οίκος και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ.

«Σε αυτούς τους καιρούς δοκιμασιών, η υπερατλαντική μας δράση είναι πιο σημαντική από ποτέ. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ θα συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής με τους ηγέτες της ΕΕ την Πέμπτη 24 Μαρτίου για να συζητήσει την υποστήριξη προς την Ουκρανία και τον λαό της, την ενίσχυση της διατλαντικής συνεργασίας για την αντιμετώπιση της επιθετικότητας της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας» ανέφερε ο Σαρλ Μισέλ.

Η διατλαντική ενότητα και ο συντονισμός παραμένουν ζωτικής σημασίας για την ενίσχυση της πίεσης στο Κρεμλίνο για να σταματήσει αυτόν τον αδικαιολόγητο πόλεμο τονίζει εξάλλου η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν με ανάρτησή της στο Twitter.

Glad to continue discussions with @POTUS Biden during his visit to Brussels on 24 March, after our very close coordination on #Ukraine in the past weeks.

⁰Transatlantic unity and coordination remain crucial for ramping up pressure on the Kremlin to stop this unjustified war.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 15, 2022