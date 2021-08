Eκτακτο ΚΥΣΕΑ υπό τον Μητσοτάκη για το Αφγανιστάν – Συναγερμός στις Ενοπλες Δυνάμεις

Συνεδριάζει εκτάκτως την Τετάρτη, υπό τον Πρωθυπουργό, το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας στη σκιά των τελευταίων ραγδαίων εξελίξεων στο Αφγανιστάν με την παλινόρθωση του καθεστώτος των Ταλιμπάν.

Την ώρα που χιλιάδες Αφγανοί προσπαθούν απεγνωσμένα να διαφύγουν με κάθε τρόπο και μέσο στις γειτονικές χώρες και η Τουρκία –πρώτη χώρα υποδοχής των προσφύγων– επιχειρεί να… καλοπιάσει τους Ταλιμπάν, κάνοντας λόγο διά του υπουργού Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου για «θετικά δείγματα» του καθεστώτος, στην Ελλάδα έχει σημάνει συναγερμός στις Ενοπλες Δυνάμεις για το ενδεχόμενο αύξησης της προσφυγικής-μεταναστευτικής ροής την επόμενη περίοδο.

Για το θέμα συνεδριάζουν εκτάκτως την Τετάρτη οι υπουργοί Μετανάστευσης της ΕΕ προκειμένου να ληφθούν συγκεκριμένες αποφάσεις εν όψει μίας πιθανής νέας μεταναστευτικής κρίσης, ενώ με τη συμμετοχή του υπουργού Εξωτερικών, Νίκου Δένδια, πραγματοποιείται την Τρίτη η έκτακτη τηλεδιάσκεψη των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ. την οποία συγκάλεσε ο ύπατος εκπρόσωπος της Ενωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας Ζοσέπ Μπορέλ.

Από την πλευρά του ο υφυπουργός Άμυνας, Αλκιβιάδης Στεφανής, μετά την επίσκεψή του τις προηγούμενες ημέρες στον Εβρο, βρίσκεται δίπλα στα στελέχη του Λιμενικού Σώματος που επιχειρούν σε καθημερινή βάση στην ευρύτερη περιοχή του ανατολικού Αιγαίου.

Τόσο στον Εβρο όσο και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, Ενοπλες Δυνάμεις, ΕΛ.ΑΣ και Λιμενικό έχουν τεθεί σε αυξημένη επιφυλακή καθώς δεν αποκλείεται μία νέα «εργαλειοποίηση» του Μεταναστευτικού από την Ερντογάν με πρόσχημα το κύμα προσφύγων που αναμένεται να δεχθεί η Τουρκία μετά τη πτώση της Καμπούλ στα χέρια των Ταλιμπάν.

Πάντως όπως μεταδίδει η Deutsche Welle και το Γαλλικό Πρακτορείο, ο τούρκος πρόεδρος επιχειρεί αυτή τη φορά να δείξει στη διεθνή κοινότητα ότι δεν θα επιτρέψει την είσοδο των χιλιάδων απελπισμένων Αφγανών στο τουρκικό έδαφος.

VIDEO: Turkey is building a wall along its border with Iran to prevent a new influx of refugees, mainly from Afghanistan as the Taliban take over the country.

For now, a 5km section is under construction but Turkey is aiming to build a 295km-long wall on its Iranian border pic.twitter.com/YJAZgUOEGa

— AFP News Agency (@AFP) August 17, 2021