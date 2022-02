Εκτακτη σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό για τις επιπτώσεις της ουκρανικής κρίσης στην ενέργεια

Οι επιπτώσεις μίας πιθανής ανάφλεξης στην Ουκρανία για την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας βρέθηκαν στο επίκεντρο σύσκεψης υπό τον Κυριάκος Μητσοτάκη, με τη συμμετοχή στενών συνεργατών του και παραγόντων του τομέα της ενέργειας. Ολα αυτά στη σκιά των ανατιμήσεων στις τιμές του φυσικού αερίου -και όχι μόνον- που ήδη προκαλούν τεράστια προβλήματα σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, με την κυβέρνηση να έχει ήδη δαπανήσει δύο δισ. ευρώ για τη στήριξή τους.

Με βάση την επίσημη γραμμή ενημέρωσης, κατά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο πρωθυπουργικό μέγαρο με αφορμή και τις τελευταίες ανησυχητικές εξελίξεις στην Ουκρανία, εξετάστηκαν όλα τα πιθανά σενάρια, με γνώμονα την ασφάλεια της τροφοδοσίας της Ελλάδας σε φυσικό αέριο.

Στη σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό, μετείχαν ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας, οι υπουργοί Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης και Ακης Σκέρτσος, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου, η αναπληρώτρια κυβερνητική εκπρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη, ο επικεφαλής του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Αλέξης Πατέλης, ο σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας Θάνος Ντόκος, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ Γιώργος Στάσσης, ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΠΑ Κωνσταντίνος Ξιφαράς, ο πρόεδρος της ΡΑΕ Θάνος Δαγούμας και ο καθηγητής Ενεργειακής Οικονομίας και Επιχειρησιακής Έρευνας του ΕΜΠ Παντελής Κάπρος.

Νωρίτερα ο κ. Μητσοτάκης είχε συμμετάσχει σε έκτακτη τηλεδιάσκεψη μαζί με άλλους ευρωπαίους ηγέτες, υπό τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ με θέμα και πάλι τις εξελίξεις στην Ουκρανία.

Στην τηλεδιάσκεψη τονίστηκε η ανάγκη συντονισμού των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καλύτερης προετοιμασίας σε περίπτωση κλιμάκωσης της κρίσης.

Οι ηγέτες επανέλαβαν ότι μία επιθετική ενέργεια από την πλευρά της Ρωσίας θα επέφερε σοβαρές συνέπειες με μεγάλο κόστος και συμφώνησαν να παραμείνουν σε επαφή.

Σε ανάρτησή του στο Twitter ο Σαρλ Μισέλ ανέφερε:

«Συνάντηση συντονισμού σήμερα το πρωί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, την Μαρίν Σάννα, τον Ματέους Μαραγουέσκι, τον Μαρκ Ρούττε, τον Έντουαρντ Χέγκερ και τον Γιάνες Γιάνσα σχετικά με την κατάσταση ασφαλείας στην Ουκρανία και γύρω από αυτήν και τη στρατιωτική συσσώρευση. Ενότητα, αλληλεγγύη και σταθερότητα της ΕΕ».

Coordination meeting this morning with @kmitsotakis @MarinSanna @MorawieckiM @MinPres @eduardheger and @JJansaSDS on the security situation in and around Ukraine and the military buildup.

EU unity, solidarity and firmness. pic.twitter.com/mjET85ajjd

— Charles Michel (@eucopresident) February 14, 2022