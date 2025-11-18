EKT: Ποιος (ποια) θα διαδεχθεί τη Λαγκάρντ;

Η αντίστροφη μέτρηση για την επόμενη ημέρα στην ΕΚΤ ξεκινά με έντονο παρασκήνιο και μεγάλο γεωπολιτικό ενδιαφέρον. Οπως σημειώνει το Politico, η αποχώρηση της Κριστίν Λαγκάρντ το 2027 ανοίγει μια ιστορική ευκαιρία που έχει ενεργοποιήσει την Ισπανία και τη Γερμανία, δύο χώρες που για πρώτη φορά διεκδικούν ανοιχτά την κορυφαία θέση της Ευρωτράπεζας.

Η Μαδρίτη αποφεύγει σύμφωνα με τον ιστότοπο να ανοίξει τα χαρτιά της για τον διάδοχο του Λουίς ντε Γκίντος στη θέση του αντιπροέδρου της ΕΚΤ, ο οποίος αποχωρεί τον Ιούνιο. Η απουσία ονομάτων στη δημόσια συζήτηση έχει τροφοδοτήσει έντονες υποψίες στις αγορές και στους ευρωπαϊκούς οικονομικούς κύκλους. Με άλλα λόγια πολλοί υποπτεύονται ότι η Ισπανία στοχεύει όχι σε μια ακόμη απλή θέση στο Εκτελεστικό Συμβούλιο αλλά στο ίδιο το τιμόνι της ΕΚΤ.

Κεντρικός παίκτης σε αυτό το σχέδιο είναι ο Πάμπλο Ερνάντεθ ντε Κος, πρώην διοικητής της Τράπεζας της Ισπανίας και σήμερα γενικός διευθυντής της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (BIS). Αποτελεί έναν από τους πιο προβεβλημένους ευρωπαίους τεχνοκράτες, με θητείες που ενισχύουν το κύρος του: από την αποκατάσταση της αξιοπιστίας της Τράπεζας της Ισπανίας μέχρι τη διπλή προεδρία της Επιτροπής της Βασιλείας. Η Επιτροπή της Βασιλείας, η οποία απαρτίζεται από τους επικεφαλής της τραπεζικής εποπτείας σε όλο τον κόσμο, είναι μια διεθνής οργάνωση που θέτει τα πρότυπα τα τραπεζικής εποπτείας ώστε να διασφαλίζει την κεφαλαιακή επάρκεια και τη ρευστότητα των τραπεζών.

Το βιογραφικό του είναι εξαιρετικό, ωστόσο, όπως γράφει το Politico, η πιθανή επιστροφή του ντε Κος στην ΕΚΤ δημιουργεί ένα στρατηγικό δίλημμα: η Ευρώπη ίσως χάσει την ηγεσία της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών, μια θέση υψίστης διεθνούς επιρροής που μέχρι σήμερα παραδοσιακά κατείχε Ευρωπαίος. Με την παγκόσμια οικονομική ισορροπία να αλλάζει και την αμερικανική κυβέρνηση υπό τον Ντόναλντ Τραμπ να πιέζει για μεγαλύτερη εκπροσώπηση, το ενδεχόμενο αυτό θεωρείται σοβαρό.

Το γερμανικό χαρτί και οι τριβές

Η Γερμανία, που επίσης δεν έχει αναδείξει ποτέ πρόεδρο της ΕΚΤ, εξετάζει τις επιλογές της. Το Politico σημειώνει ότι το πολιτικό κλίμα μετά το σοκ του πληθωρισμού ίσως ευνοεί έναν υποψήφιο από τους παραδοσιακά συντηρητικούς τραπεζίτες της Bundesbank.

Βεβαίως, σύμφωνα με το Politico, oι προηγούμενοι υποψήφιοι της χώρας —ο γνωστός μας από την ελληνική κρίση Αξελ Βέμπερ και ο Γενς Βάιντμαν— έπεσαν και οι δύο θύματα της αδιάλλακτης πίστης τους στην συντηρητική νομισματική ορθοδοξία σε περιόδους κρίσης. Σήμερα όμως, μετά τη χειρότερη περίοδο πληθωρισμού στην Ευρώπη εδώ και πάνω από μισό αιώνα, το κλίμα φαίνεται πολύ πιο ευνοϊκό για έναν πιο επιθετικό επικεφαλής της ΕΚΤ.

Θεωρητικά, ο πιο πιθανός υποψήφιος θα ήταν ο πρόεδρος της Bundesbank, Γιοακίμ Νάγκελ. Αν και λιγότερο δογματικός από τους προκατόχους του, έχει συγκρουστεί αρκετές φορές με τον καγκελάριο της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς και το γεγονός αυτό περιπλέκει τα πράγματα, μειώνοντας τις πιθανότητές του.

Στο Βερολίνο, ωστόσο, υπάρχει έντονο παρασκήνιο σύμφωνα με το Politico γύρω από δύο άλλα ονόματα:

—Το πρώτο είναι αυτό του Γεργκ Κούκις, πρώην υφυπουργού Οικονομικών υπό τον Ολαφ Σολτς και στελέχους της Goldman Sachs. Σε τεχνοκρατικό επίπεδο έχει όλο το «πακέτο» και θεωρείται συμβατός με τις προτιμήσεις Μερτς.

—H Ιζαμπέλ Σνάμπελ, μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και σημερινή επικεφαλής για τις αγορές, φέρεται να ενδιαφέρεται για τη θέση. Η θητεία της όμως στο Εκτελεστικό Συμβούλιο περιορίζει θεσμικά τις δυνατότητές της —εκτός αν βρεθεί νομική «παράκαμψη», κάτι που πολλοί θεωρούν απίθανο.

Η ολλανδική «σφήνα»

Μέσα σε αυτό το σκηνικό, εμφανίζεται σύμφωνα με το Politico και ένα τρίτο όνομα με σοβαρές πιθανότητες: ο Ολλανδός Κλάας Κνοτ, πρώην διοικητής της Kεντρικής Tράπεζας της Ολλανδίας και πρώην πρόεδρος του Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (FSB). Πρόκειται για έναν από τους πιο έμπειρους κεντρικούς τραπεζίτες της Ευρώπης, με προφίλ που εκτιμά ιδιαίτερα η Λαγκάρντ.

Το βασικό του μειονέκτημα είναι ότι βρίσκεται πλέον εκτός της «ζώνης επιρροής» της καθημερινής πολιτικής. Οι σύμβουλοί του παραδέχονται ότι πρέπει να διατηρήσει υψηλό προφίλ μέχρι να ανοίξει η διαδικασία, ώστε να μην μείνει πίσω στη δημόσια συζήτηση.

Οπως συνοψίζει την κατάσταση το Politico, τα επόμενα δύο χρόνια η ΕΚΤ θα βιώσει μια από τις μεγαλύτερες ανακατατάξεις στην κορυφή της. Με την αντιπροεδρία, τη θέση του επικεφαλής οικονομολόγου, την ηγεσία των αγορών και —το σημαντικότερο— την προεδρία να αλλάζουν χέρια, διαμορφώνεται ένα σπάνιο παράθυρο ευκαιρίας για τις μεγάλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Η Ισπανία βλέπει μπροστά της μια ιστορική στιγμή. Η Γερμανία επίσης. Η Ολλανδία καραδοκεί. Κάπως έτσι η Ευρώπη προετοιμάζεται για μια από τις πιο αμφίρροπες μάχες στην πρόσφατη θεσμική ιστορία της ευρωζώνης.

Το βάρος της θέσης

Η τελική επιλογή για την προεδρία της ΕΚΤ δεν είναι απλώς μια θεσμική διαδικασία, είναι μια απόφαση με βαθύ αποτύπωμα στην οικονομική πορεία της Ευρωζώνης για πολλά χρόνια. Ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας έχει οκταετή θητεία, μη ανανεώσιμη, και καθορίζει τον ρυθμό της νομισματικής πολιτικής. Αυτό σημαίνει ότι επηρεάζει καθοριστικά το κόστος δανεισμού, τη σταθερότητα των τραπεζών και την ανθεκτικότητα του κοινού νομίσματος απέναντι σε κρίσεις.

Η σημασία της θέσης αποτυπώθηκε με τον πιο εμφατικό τρόπο την προηγούμενη δεκαετία, όταν ο Μάριο Ντράγκι καθησύχασε τις αγορές και απέτρεψε την κατάρρευση του ευρώ με τη φράση «whatever it takes» (οτιδήποτε χρειαστεί). Από τότε, η προεδρία της ΕΚΤ έχει πάψει να είναι απλώς ένας τεχνοκρατικός ρόλος: αποτελεί κεντρικό πυλώνα της ευρωπαϊκής οικονομικής σταθερότητας. Γι’ αυτό και η μάχη για τη διαδοχή της Λαγκάρντ δεν αφορά μόνο τις κυβερνήσεις, αλλά τελικά όλους τους Ευρωπαίους.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News