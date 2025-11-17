ΕΚΤ: Πιλοτικά οι πρώτες συναλλαγές με ψηφιακό ευρώ από το 2027

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα συνεχίζει με εντατικούς ρυθμούς την τεχνική προετοιμασία για την πιθανή έκδοση του ψηφιακού ευρώ, όπως διαβεβαίωσε ο Πιέρο Τσιπολόνε (Piero Cipollone), μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, μιλώντας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Οπως τόνισε, καμία οριστική απόφαση δεν θα ληφθεί πριν εγκριθεί το ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο που θα ρυθμίζει τη λειτουργία του νέου μέσου πληρωμών.

Σύμφωνα με τον ίδιο, εφόσον οι ευρωπαϊκοί θεσμοί εγκρίνουν τον σχετικό κανονισμό μέσα στο επόμενο έτος, μια πρώτη πιλοτική εφαρμογή του ψηφιακού ευρώ θα μπορούσε να ξεκινήσει στα μέσα του 2027, με τις αρχικές συναλλαγές να διεξάγονται στο ίδιο χρονικό διάστημα.

Η πλήρης ετοιμότητα για την πρώτη έκδοση τοποθετείται χρονικά στο 2029.

Ο Τσιπολόνε υπογράμμισε ότι καταναλωτές, επιχειρήσεις και τράπεζες πρόκειται να ωφεληθούν από την εισαγωγή του ψηφιακού ευρώ, επισημαίνοντας παράλληλα ότι η μείωση της εξάρτησης από μη ευρωπαϊκούς παρόχους υπηρεσιών πληρωμών θα ενισχύσει την ανθεκτικότητα και την οικονομική ασφάλεια της Ευρώπης.

Αντέκρουσε, μάλιστα, τις ανησυχίες ορισμένων τραπεζών σχετικά με το ενδεχόμενο αύξησης του κόστους συναλλαγών, σημειώνοντας ότι ήδη σήμερα οι ευρωπαϊκοί χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί χάνουν σημαντικά έσοδα από προμήθειες που καταλήγουν σε διεθνή συστήματα καρτών και πληρωμών.

Με το ψηφιακό ευρώ, όπως εκτίμησε, το μοντέλο αποζημίωσης θα εξασφαλίζει ότι οι τράπεζες θα έχουν όφελος από τη λειτουργία του.

Το ψηφιακό ευρώ θα λειτουργεί ως συμπληρωματική μορφή των φυσικών μετρητών, διασφαλίζοντας ότι οι πληρωμές –τόσο ψηφιακές όσο και δια ζώσης– θα συνεχίσουν να διενεργούνται απρόσκοπτα και χωρίς εξάρτηση από εξωευρωπαϊκές αποφάσεις.

Οπως έκανε σαφές το μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, πρόκειται για μια καθαρά ευρωπαϊκή λύση, βασισμένη σε ευρωπαϊκή υποδομή και σε παρόχους που ελέγχονται από υπηκόους της ΕΕ.

Ο αξιωματούχος της ΕΚΤ σημείωσε, ακόμα, ότι το ψηφιακό ευρώ θα συμβάλει στη διατήρηση της νομισματικής κυριαρχίας της Ευρώπης ακόμη και σε ένα περιβάλλον όπου επεκτείνονται τα stablecoins –τα περισσότερα εκ των οποίων είναι εκφρασμένα σε ξένα νομίσματα– αλλά και τα κρυπτονομίσματα χωρίς αντίκρισμα.

Τέλος, ο Τσιπολόνε εξήγησε ότι οι online και offline λειτουργίες του ψηφιακού ευρώ θα είναι πλήρως συμπληρωματικές, συνδυάζοντας την ευκολία των ψηφιακών πληρωμών με την αξιοπιστία των μετρητών.

Ετσι, το ψηφιακό ευρώ θα μπορεί να χρησιμοποιείται σε κάθε συνθήκη: από ηλεκτρονικές πλατφόρμες έως απομακρυσμένες περιοχές χωρίς κάλυψη δικτύου

