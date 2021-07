Εξομολόγηση Μπιλ Γκέιτς: Τα έκανα θάλασσα, εγώ φταίω για το διαζύγιο με τη Μελίντα

Ο Μπιλ Γκέιτς εξομολογήθηκε ενώπιον πολλών αμερικανών δισεκατομμυριούχων ότι ο ίδιος φταίει για το διαζύγιο με την επί 27 χρόνια σύζυγό του, Μελίντα, και μάλιστα κόντεψε να βάλει τα κλάματα, σύμφωνα με δύο αυτόπτες μάρτυρες, που μίλησαν στη New York Post.

Ο ιδρυτής της Microsoft εμφανίστηκε συγκινημένος κατά τη διάρκεια του «camp των δισεκατομμυριούχων», όπως είναι γνωστή η ετήσια τριήμερη συνάντηση κροίσων από τη Σίλικον Βάλεϊ, το Χόλιγουντ και τα ΜΜΕ της Νέας Υόρκης, στο Σαν Βάλεϊ του Αϊνταχο.

Απαντώντας σε ερωτήσεις της Μπέκι Κουίκ, δημοσιογράφου του CNBC, «off the record», ο Γκέιτς παραδέχθηκε ότι «τα έκανε θάλασσα και ότι το διαζύγιο ήταν δικό του λάθος», ανέφερε η πηγή και πρόσθεσε: «Εδειχνε συναισθηματικά φορτισμένος. Ηταν σαν έτοιμος να βουρκώσει».

Η ίδια πηγή είπε ότι οι απαντήσεις του Γκέιτς ήταν πολύ συγκινητικές και ότι δεν αναφέρθηκε σε εξωσυγική σχέση, μιλώντας για το διαζύγιο.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά το προηγούμενο διάστημα, η Μελίντα Γκέιτς αποφάσισε να απευθυνθεί σε δικηγόρους διαζυγίου, γιατί ο σύζυγός της συναντούσε τον Τζέφρι Επσταϊν, μεγιστάνα και παιδόφιλο, –που αυτοκτόνησε στη φυλακή– ακόμα και μετά από καταδίκη του για εκμετάλλευση ανηλίκου. Λέγεται μάλιστα ότι ο Γκέιτς είχε παραπονεθεί στον Επσταϊν για τη σχέση του με τη Μελίντα και του είχε ζητήσει συμβουλή για τον γάμο του, κάτι που εκπρόσωπός του έχει αρνηθεί.

Νορβηγική εφημερίδα ανέφερε ότι οι δυο τους συναντήθηκαν με τον πρόεδρο της επιτροπής των βραβείων Νομπέλ, το 2013, σε μία προσπάθεια του Γκέιτς να του απονεμηθεί το Νομπέλ Ειρήνης. Ο ιδρυτής της Microsoft χρησιμοποιούσε τις διασυνδέσεις του Επσταϊν για να φτάσει τον στόχο του.

Ο Γκέιτς το έχει αρνηθεί και ισχυρίζεται ότι οι συναντήσεις του με τον Επσταϊν ήταν αποκλειστικά και μόνο για την προώθηση των φιλανθρωπικών του δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του Ιδρύματος Μπιλ και Μελίντα Γκέιτς.

Η φετινή συνάντηση των δισεκατομμυριούχων στο Σαν Βάλεϊ (Sun Valley Lodge and Spa) ήταν λίγο διαφορετική από τις προηγούμενες, λόγω των μέτρων για τον κορονοϊό.

Οι διοργανωτές ζήτησαν από τους συμμετέχοντες να μην φέρουν τα παιδιά τους και τις νταντάδες τους, ενώ δεν έγιναν και οι εκδρομές και οι αθλητικές δραστηριότητες, καγιάκ, ιππασία, ορειβασία κλπ. Αυτή τη φορά, οι πολύωρες συσκέψεις ήταν περισσότερες από άλλες χρονιές.

Καθώς οι συμμετέχοντες στο καμπ είναι περισσότεροι από 300, το κοντινό επαρχιακό αεροδρόμιο μπλόκαρε από την κίνηση των ιδιωτικών τζετ και η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ αναγκάστηκε να το κλείσει προσωρινά μέχρι να μπορέσει να το αποσυμφορήσει.

Sad to be leaving beautiful #SunValley . Already looking forward to next year! pic.twitter.com/RuTiszqO4A

Ο Γκέιτς έφτασε την περασμένη Πέμπτη και δείπνησε με τον Τζεφ Μπέζος, τον Μαρκ Ζάκερμπεργκ και την διευθύνουσα σύμβουλο του Facebook, Σέριλ Σάντμπεργκ.

Love is in the air! Cc ⁦ @JeffBezos ⁩ and Lauren Sanchez are back in #SunValley more now on ⁦ @FoxBusiness ⁩ ⁦ @LizClaman ⁩ pic.twitter.com/u9fXN7vD0t

Το ίδιο βράδυ έκανε βόλτα με τον Ζάκερμπεργκ στο θέρετρο όπου γίνεται η συνάντηση. Την επόμενη ημέρα, δείπνησε με την Σίνθια Κένιον, γενετίστρια επικεφαλής έρευνας για τη γήρανση σε εταιρεία βιοτεχνολογίας, που ανήκει στην «μαμά εταιρεία» της Google.

"The gathering is also an ideal place for media executives to discuss ways of working together in #streaming, a top priority for the old-line entertainment firms that are struggling to compete with behemoths like Netflix & Disney."https://t.co/9ChNhQapht #sunvalley #BigTech

— Stephen Loynd (@loyndsview) July 5, 2021