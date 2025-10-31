Εξι συλλήψεις για την επίθεση σε Βορίδη – Εκκενώθηκε κατάληψη στο Ηράκλειο

Εξι συλληφθέντες κατά την επιχείρηση εκκένωσης της κατάληψης «Ευαγγελισμός» στο Ηράκλειο ταυτοποιήθηκαν ως δράστες της επίθεσης σε βάρος του πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Μετανάστευσης Μάκη Βορίδη και της οικογένειάς του σε εστιατόριο το περασμένο Σάββατο.

Aπό την πρώτη στιγμή, ο κ. Βορίδης είχε κάνει λόγο για «χουλιγκάνους της Ακροαριστεράς», κρίνοντας πως «έχουμε δρόμο ακόμα μέχρι να ξεριζώσουμε την ακροαριστερή βία».

«Χουλιγκάνοι της Ακροαριστεράς μού επιτέθηκαν χθες απρόκλητα σε εστιατόριο στο Ηράκλειο Κρήτης, όπου βρίσκομαι σε ιδιωτική επίσκεψη. Εγώ τους ξέρω και δεν με εκπλήσσουν ούτε με φοβίζουν οι άθλιες πρακτικές τους! Εχω ζήσει έτσι μια ολόκληρη ζωή. Αλλά δεν σεβάστηκαν ούτε την οικογένειά μου (ήταν και η 12χρονη κόρη μου εκεί), ούτε τα παιδιά των οικογενειών που συνέτρωγαν στο εστιατόριο, χωρίς καν να είναι στην παρέα μας. Δυστυχώς, έχουμε δρόμο ακόμα μέχρι να ξεριζώσουμε την ακροαριστερή βία», είχε δηλώσει ο πρώην υπουργός για την επίθεση των κουκουλοφόρων σε βάρος του.

Στο κτίριο της κατάληψης βρέθηκαν και κατασχέθηκαν καδρόνια, σφυριά και αντιασφυξιογόνες μάσκες.

