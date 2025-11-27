Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Ζητούν όλοι βίαιη προσαγωγή «Φραπέ» στην Επιτροπή

Την άμεση επανακλήτευση του Γιώργου Ξυλούρη, γνωστού ως «Φραπέ», στην Εξεταστική για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ζητεί η Νέα Δημοκρατία, χωρίς να αποκλείει ακόμη και ένταλμα βίαιης προσαγωγής του ενώπιον της ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής. Κοινό αίτημα για την έκδοση εντάλματος βίαιης προσαγωγής του Γιώργου Ξυλούρη στην Εξεταστική κατέθεσαν στον πρόεδρο της Επιτροπής, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά.

Κατά την έναρξη της σημερινής διαδικασίας ο εισηγητής της ΝΔ, Μακάριος Λαζαρίδης ζήτησε τον λόγο, για να επισημάνει ότι μετά και την κατάθεση του πρώην γραμματέα της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ στο Ηράκλειο, Λάμπρου Αντωνόπουλου, ο Ξυλούρης πρέπει να εμφανιστεί ενώπιον της Επιτροπής και να εξηγήσει τις σχέσεις του με το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ.

«Αν δεν έρθει, εκτός από το ότι θα κληθεί ξανά στη Δικαιοσύνη, η κυβερνητική πλειοψηφία επιφυλάσσεται με το βασικότερο να απομένει η βίαιη προσαγωγή του», τόνισε ο κ. Λαζαρίδης.

Οπως προαναφέρθηκε, αίτημα για την έκδοση εντάλματος βίαιης προσαγωγής του μάρτυρα κατέθεσαν από κοινού προς τον πρόεδρο της Εξεταστικής Επιτροπής οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και της Νέας Αριστεράς – μέλη της Επιτροπής.

Οπως αναφέρουν, με βάση το άρθρο 147 του Κανονισμού της Βουλής, η Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να εκδίδει ένταλμα βίαιης προσαγωγής μαρτύρων, κάτι που όπως σημειώνεται, «δεν έπραξε η πλειοψηφία της Εξεταστικής μετά την προκλητική και αβάσιμη επίκληση του δικαιώματος της σιωπής και της μη αυτοενοχοποίησης εκ μέρους του Γ. Ξυλούρη».

Στο αίτημά τους οι βουλευτές-μέλη της Επιτροπής από τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά κάνουν λόγο για «μεθόδευση», αφού όπως λένε, κατά την τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής (26/11/25), προέκυψε εναργώς από την κατάθεση του Λάμπρου Αντωνόπουλου, πρώην γραμματέα της Ν.Ε. Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ, ότι ο ρόλος του κ. Ξυλούρη είναι κομβικής σημασίας.

Και αυτό διότι, όπως αναφέρουν, «ο ίδιος ο κ. Αντωνόπουλος είχε λάβει επιδοτήσεις δηλώνοντας ως βοσκοτόπια εκατοντάδες στρέμματα στην Τήνο και έχοντας υποβάλει τη δήλωση ΟΣΔΕ σε ΚΥΔ το οποίο σχετίζεται με τον Γ. Ξυλούρη. Ο κ. Αντωνόπουλος προχώρησε μάλιστα σε μεταβίβαση δικαιωμάτων προς μέλος της οικογένειας Ξυλούρη, για την οποία υπάρχει σχετικό ενυπόγραφο έγγραφο».

«Μετά την ευθεία εμπλοκή του Γεωργίου Ξυλούρη, τόσο ως ιδιοκτήτη ΚΥΔ, όσο και ως αποδεχόμενου τη μεταβίβαση δικαιωμάτων, καθίσταται ακόμα πιο επιτακτική η προσαγωγή του κ. Ξυλούρη στην Εξεταστική Επιτροπή», καταλήγουν στο αίτημά τους προς τον πρόεδρο της Επιτροπής οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς…

