Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Στα άκρα η σύγκρουση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ – Μήνυση Λαζαρίδη σε Μουρελάτου για το «πογκρόμ ακροδεξιάς αγέλης»

Σε σύγκρουση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ μέχρις εσχάτων εξελίχθηκε η συνεδρίαση της Εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ την Τετάρτη, με τη Χαριλάου Τρικούπη να αξιώνει την απομάκρυνση του βουλευτή Καβάλας, Μακάριου Λαζαρίδη, από τη θέση του εισηγητή του κυβερνώντος κόμματος στην επιτροπή, αποκαλώντας τον «υπάλληλο της Ομάδας Αλήθειας» και «μέλος ακροδεξιάς αγέλης», και τον ίδιο να απαντά με μηνύσεις κατά της επικεφαλής του Γραφείου Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Στεφανίας Μουρελάτου και των λοιπών υπευθύνων για την ανακοίνωση που εξεδόθη σε βάρος του.

Στα «μεθεόρτια» της θυελλώδους συνεδρίασης της Εξεταστικής, πηγές της ΝΔ σχολίασαν αρχικά ότι «η κατάθεση του στενού συνεργάτη και φίλου του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη στην επιτροπή», αντιπεριφερειάρχη Κρήτης, Σταύρου Τζεδάκη, ήγειρε «σοβαρά ερωτήματα για εξυπηρέτηση σκοπιμοτήτων».

«Ο μάρτυρας εμφανίστηκε προκλητικός έχοντας μάλιστα την υποστήριξη των βουλευτών -μελών της εξεταστικής επιτροπής του ΠΑΣΟΚ -επεσήμαναν από την Πειραιώς- και με κυνισμό απαντούσε στις ερωτήσεις του εισηγητή της ΝΔ Μακάριου Λαζαρίδη ο οποίος αποκάλυψε ότι ο αντιπεριφερειάρχης απασχολούσε εργατικό δυναμικό χωρίς ένσημα και πως δεν ενημέρωσε ποτέ για την αύξηση των ζώων».

Σημείωναν δε ότι στο ερώτημα του εισηγητή της ΝΔ προς τον κ. Τζεδάκη αν είχε ενημερώσει τον Νίκο Ανδρουλάκη για τις εξελίξεις με τον ΟΠΕΚΕΠΕ όπως καταγράφονταν και μέσω των μέσων ενημέρωσης, η απάντηση ήταν αρνητική.

ΠΑΣΟΚ: Ανοίκεια επίθεση Λαζαρίδη

Από πλευράς τους, πηγές της Χαριλάου Τρικούπη κατήγγειλαν ανοίκεια επίθεση του Μακάριου Λαζαρίδη στον μάρτυρα.

«Ομόθυμα καταδικάστηκε από το σύνολο των κομμάτων της αντιπολίτευσης η ανοίκεια και πρωτοφανής επίθεση του εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριου Λαζαρίδη, στον αντιπεριφερειάρχη Κρήτης, Σταύρο Τζεδάκη, ο οποίος, όχι μόνο λεκτικά, αλλά ακόμη κι αφού διέκοψε τη συνεδρίαση ο πρόεδρος της επιτροπής για να τον επαναφέρει στην τάξη, κατευθύνθηκε στον μάρτυρα απειλητικά φωνάζοντας του: “Τι μιλάς ρε εσύ; Έχεις το θράσος να έρχεσαι εδώ και να μας λες διάφορα;”, ενώ στους ψυχραιμότερους που έσπευσαν να τον απομακρύνουν, απευθυνόταν εκτός εαυτού με υβριστικούς χαρακτηρισμούς, φτάνοντας να αποκαλέσει “εθνική εξαίρεση” τον βουλευτή-εισηγητή της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλέξανδρο Καζαμία», περιέγραφαν οι πηγές του ΠΑΣΟΚ σε σχέση με όσα προηγήθηκαν στην συνεδρίαση της Εξεταστικής.

Στο ΠΑΣΟΚ μιλούν για αποτυχία του εισηγητή της ΝΔ να αποδείξει τους ψευδέστατους -όπως επιμένουν- ισχυρισμούς ότι ο κ. Τζεδάκης ενεπλάκη σε παράνομες επιδοτήσεις.

Από τη μαρτυρική κατάθεση, υποστηρίζουν, αποκαλύφθηκε ότι ο εν λόγω μάρτυρας είναι κτηνοτρόφος, πάντοτε χρησιμοποιούσε τα ίδια στοιχεία για τις δηλώσεις του μέσα στον χρόνο και πάντα έκανε τις δηλώσεις του μέσα από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό του τόπου που διαμένει.

Ο μάρτυρας, εξηγούν από τη Χαριλάου Τρικούπη, κατέθεσε ακριβώς τις αρμοδιότητες που ο ίδιος ασκεί και αφορούν στον σχεδιασμό της αγροτικής πολιτικής και ουδεμία σχέση έχει με την καταμέτρηση των ζώων που είναι αρμοδιότητα του ΟΠΕΚΕΠΕ και όχι αρμοδιότητα της οποιαδήποτε Περιφέρειας ή περιφερειακής υπηρεσίας.

«Νομίζει πως βρίσκεται σε πογκρόμ ως μέλος Ακροδεξιάς αγέλης»

Ακολούθησε η επίσημη ανακοίνωση από το Γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ όπου ο κ. Λαζαριδης αναφέρεται ως υπάλληλος της «Ομάδας Αλήθειας» και κατηγορείται για φασιστική συμπεριφορά κατά τη διάρκεια των εργασιών της Εξεταστικής.

«Νομίζει πως βρίσκεται σε πογκρόμ ως μέλος Ακροδεξιάς αγέλης», τονίζεται χαρακτηριστικά και παράλληλα καλείται ο ίδιος ο Πρωθυπουργός να τον απομακρύνει από τη θέση του εισηγητή στην Εξεταστική Επιτροπή.

«Ο κ. Λαζαρίδης περιφέρεται διατεινόμενος ότι είναι εκλεκτός φίλος του Πρωθυπουργού και δρα πάντα σε πλήρη συνεννόηση μαζί του και υπό τις εντολές του. Συνεπώς αν ο Πρωθυπουργός συνεχίσει να ανέχεται την φασιστική συμπεριφορά, επιβεβαιώνει πλήρως τους ισχυρισμούς Λαζαρίδη πως πίσω από αυτές τις πρακτικές είναι ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης», καταλήγει η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ που έριξε λάδι τη φωτιά της σύγκρουσης στην Εξεταστική.

Με μήνυση απαντά ο Λαζαρίδης

Με τη σειρά του, αντιδρώντας στην επίθεση που εξαπέλυσε επισήμως προς το πρόσωπό του το κόμμα του Νίκου Ανδρουλάκη, ο κ. Λαζαρίδης έκανε λόγο για «άθλια και συκοφαντική ανακοίνωση», γνωστοποιώντας παράλληλα ότι θα καταθέσει μήνυση κατά της επικεφαλής και των υπευθύνων του Γραφείου Τύπου του ΠΑΣΟΚ.

«Εκπλήσσομαι από τα ψέματα που γράφει η ανακοίνωση. Οσοι εμπλέκονται στην ανακοίνωση είναι άθλιοι συκοφάντες και θα λογοδοτήσουν στην ελληνική δικαιοσύνη. Να γνωρίζει το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη που δεν έχει σχέση με το ΠΑΣΟΚ που γνωρίσαμε κατά το παρελθόν ότι με τέτοιες άθλιες ανακοινώσεις δεν θα κλείσουμε το στόμα μας. Θα μάθουν όλοι για την εμπλοκή στελεχών του ΠΑΣΟΚ στην υπόθεση. Θα μάθει ο λαός ότι αυτή η ιστορία ξεκίνησε από το ΠΑΣΟΚ με την καταχρεωμένη ΠΑΣΕΓΕΣ και μετά την πήγαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ», διαμηνύει στην απάντησή του ο κ. Λαζαρίδης.

