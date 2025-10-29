Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Απορρίφθηκε το αίτημα ΠΑΣΟΚ για κλήτευση των «Φραπέ» και Σεμερτζίδου πριν από τις καταθέσεις υπουργών

Την άμεση κλήτευση του Γιώργου Ξυλούρη –γνωστότερου με το προσωνύμιου «Φραπές»– καθώς και της Πόπης Σεμερτζίδου, της πολιτεύτριας της ΝΔ από την Κοζάνη που έχει εμπλακεί στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, αμέσως μετά την εξέταση του γενικού γραμματέα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιώργου Στρατάκου, και προτού ξεκινήσουν οι καταθέσεις υπουργών, ζήτησε η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Μιλένα Αποστολάκη.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης της Εξεταστικής Επιτροπής που διερευνά το σκάνδαλο των παράνομων επιδοτήσεων, η κυρία Αποστολάκη κατέθεσε το εν λόγω αίτημα το οποίο υπέγραψαν και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ωστόσο αυτό απορρίφθηκε από την κυβερνητική πλειοψηφία της Επιτροπής.

Αιτιολογώντας την πρότασή της, η κυρία Αποστολάκη εξήγησε ότι, «όπως προέκυψε τις τελευταίες εβδομάδες από στοιχεία της Αρχής Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος, ο κ. Ξυλούρης και η κυρία Σεμερτζίδου φαίνεται να έχουν κομβικό ρόλο στην υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ με τις παράνομες επιδοτήσεις και ενδεχομένως να τους ασκηθούν αυτεπάγγελτες διώξεις από την Εισαγγελία και να καταστεί αδύνατη η εξέταση τους από την Επιτροπή, επικαλούμενοι το δικαίωμα της σιωπής».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλης Κόκκαλης, σημειώνοντας ότι «είναι ορατός ο κίνδυνος, με την ιδιότητα του κατηγορουμένου, να ασκήσουν το δικαίωμα της σιωπής και μην συνεισφέρουν στο έργο της Επιτροπής».

Από την πλευρά του, ο εισηγητής της ΝΔ, Μακάριος Λαζαρίδης, κατηγόρησε την αντιπολίτευση και ιδιαίτερα το ΠΑΣΟΚ ότι «κάθε φορά που δεν τους βγαίνει όπως θέλουν, οι μάρτυρες, ζητούν επικαιροποίηση της λίστας».

«Ναι, θα έρθουν άπαντες, δεν θα κολλήσουμε σε κανένα πρόβλημα. Ολοι οι μάρτυρες θα καταθέσουν. Η Εξεταστική Επιτροπή όμως δεν μπορεί να επιβάλει τις αποφάσεις της αν η Δικαιοσύνη κάνει τις δικές της διαδικασίες», ανέφερε ο κ. Λαζαρίδης.

Ο πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής, Ανδρέας Νικολακόπουλος, τόνισε ότι «κατά την επικαιροποίηση της λίστας μαρτύρων θα εξεταστούν όλες οι προτάσεις που θα καταθέσουν τα κόμματα».

