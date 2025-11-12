Εξέγερση σε δομή μεταναστών στις Σέρρες – επέμβαση της αστυνομίας, 29 συλλήψεις

Ενταση και επεισόδια σημειώθηκαν το απόγευμα της Τετάρτης στη δομή μεταναστών στο Κλειδί Σιντικής, στις Σέρρες, όταν ομάδα περίπου 235 ατόμων επιχείρησε να παραβιάσει την περίφραξη του κέντρου φιλοξενίας και να εξέλθει από τον χώρο.

Οι μετανάστες έριξαν τμήμα του φράκτη, ενώ στη συνέχεια προκάλεσαν μικρής έκτασης φωτιά, καίγοντας ρούχα στον προαύλιο χώρο.

Άμεσα παρενέβησαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες απώθησαν τους συμμετέχοντες στο εσωτερικό της δομής, κυρίως ατόμων αιγυπτιακής καταγωγής. Προέβησαν σε δεκάδες προσαγωγές, προκειμένου να εντοπιστούν οι υπαίτιοι των επεισοδίων, ενώ ξεκίνησε και επανακαταμέτρηση των μεταναστών που φιλοξενούνται στη δομή. Η κατάσταση ομαλοποιήθηκε μετά από μία ώρα και σύμφωνα με την Αστυνομία συνελήφθησαν για την πρόκληση των επεισοδίων συνολικά 29 άτομα (για διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων, για απόπειρα απόδρασης και απείθεια)

Κατά τη διάρκεια της επέμβασης τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί, ο ένας από πέτρα και ο δεύτερος από δάγκωμα την ώρα της προσαγωγής. Από την αστυνομία πάντως διαψεύδεται η πληροφορία ότι υπήρξε απόδραση.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την ιστοσελίδα serres24.gr , οι μετανάστες φέρεται να αντιδρούν καθώς δεν δικαιούνται άσυλο και δεν έχουν δυνατότητα εξόδου από τη δομή, που λειτουργεί ως κέντρο κλειστού τύπου.

Οι Αρχές έχουν σχηματίσει δικογραφία και αναμένεται να εξεταστούν οι κάμερες ασφαλείας, ώστε να ταυτοποιηθούν όλοι όσοι συμμετείχαν στα επεισόδια.

Στη δομή του Κλειδιού διαμένουν μετανάστες που έχουν φτάσει στη χώρα μέσω Λιβύης. Η πλειονότητά τους προέρχεται από την Αίγυπτο, ενώ καταγράφονται και άτομα από Πακιστάν και Μπαγκλαντές.

Το συγκεκριμένο κέντρο κράτησης λειτουργεί υπό διοικητικό περιορισμό, έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία εξέτασης των αιτημάτων για διεθνή προστασία.

Η δομή εντάσσεται στο ευρύτερο σχέδιο του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για μετατροπή των ανοιχτών δομών φιλοξενίας σε ελεγχόμενες, με στόχο -σύμφωνα με την κυβέρνηση- την καλύτερη διαχείριση των ροών και τον περιορισμό των περιστατικών παραβατικότητας.

Παρά την ένταση, η φωτιά που ξέσπασε τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο και δεν επεκτάθηκε σε άλλους χώρους της εγκατάστασης. Οι αρχές διαβεβαιώνουν ότι η κατάσταση στη δομή έχει πλέον ομαλοποιηθεί, ενώ η έρευνα για τον εντοπισμό των πρωταγωνιστών των επεισοδίων βρίσκεται σε εξέλιξη.

