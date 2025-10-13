Εξαρθρώθηκε σπείρα που «ρήμαζε» σπίτια στην Αττική – Ο 46χρονος «εγκέφαλος» και οι συνεργοί του

Το τέλος της δράσης μιας από τις πιο «δραστήριες» συμμορίες διαρρηκτών της Αττικής έβαλε η Ελληνική Αστυνομία, εξαρθρώνοντας εγκληματική οργάνωση που είχε «ρημάξει» κατοικίες σε διάφορες περιοχές, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της απασχόλησης. Μεθοδικοί, οργανωμένοι και με ξεκάθαρη ιεραρχία, τα μέλη της συμμορίας δρούσαν τους τελευταίους μήνες με στόχο σπίτια κυρίως σε Πειραιά, Άγιο Παντελεήμονα και Αγία Βαρβάρα, αποσπώντας κοσμήματα και χρήματα από ανυποψίαστους πολίτες.

Η επιχείρηση για την εξάρθρωσή τους στήθηκε με απόλυτη μυστικότητα από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά, με τη συνδρομή αστυνομικών των τοπικών Τμημάτων και της ΟΠΚΕ. Στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη Ρέντη συνελήφθησαν τέσσερα άτομα —18, 34, 42 και 46 ετών— με τον τελευταίο να φέρεται ως ο «εγκέφαλος» της οργάνωσης. Ακόμη τρία μέλη έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η ομάδα είχε συσταθεί τουλάχιστον από τον Μάρτιο του 2025 και λειτουργούσε με αυστηρή εσωτερική δομή. Ο 46χρονος αρχηγός, χρησιμοποιώντας το σπίτι του στον Πειραιά ως κέντρο επιχειρήσεων, καθόριζε τους στόχους και τον τρόπο δράσης, ενώ οι συνεργοί του κινούνταν με δύο μισθωμένα αυτοκίνητα: το ένα για τους «μπουκαδόρους» που εισέβαλλαν στα σπίτια και το άλλο για τους «τσιλιαδόρους», οι οποίοι επέβλεπαν τη γύρω περιοχή και ειδοποιούσαν σε περίπτωση κινδύνου.

Κατά τις έρευνες στα σπίτια των δραστών εντοπίστηκαν κοσμήματα, ρούχα που είχαν φορεθεί σε επιθέσεις, κινητά τηλέφωνα που χρησιμοποιούνταν αποκλειστικά για την οργάνωση των χτυπημάτων και ένα από τα οχήματα που χρησίμευε για τη διαφυγή. Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί πέντε περιπτώσεις διαρρήξεων και κλοπών, ενώ η αστυνομία εξετάζει τη σύνδεσή τους με σειρά παρόμοιων περιστατικών σε άλλες περιοχές της Αττικής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι περισσότεροι από τους συλληφθέντες δεν ήταν άγνωστοι στις Αρχές, καθώς είχαν απασχολήσει και στο παρελθόν για παρόμοια αδικήματα. Οι τέσσερις κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των υπόλοιπων μελών του κυκλώματος.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News