Eξαλλος ο Τραμπ με τον Τριντό: Ακύρωσε τη συνέντευξη Τύπου και αποχωρεί

«Παγωμάρα» επικράτησε στο Γουότφορντ το μεσημέρι της Τετάρτης μετά την ξαφνική απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να αφήσει τον Τζάστιν Τριντό στα… κρύα του λουτρού και να μην παρευρεθεί στην συνέντευξη Τύπου που ήταν προγραμματισμένη.

Και όχι μόνο αυτό: ανακοίνωσε πως αποχωρεί για τις ΗΠΑ!

Ο αμερικανός πρόεδρος εδώ και μερικές ώρες έχει οργιστεί με το βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας, στο οποίο ο καναδός πρωθυπουργός φαίνεται να τον ειρωνεύεται μαζί με τον γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, τον Ολλανδό πρωθυπουργό Μαρκ Ρούτε και τον βρετανό πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον.

Μάλιστα, όπως αναφέρει ο Guardian, ο αμερικανός πρόεδρος σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφου αποκάλεσε τον Τριντό «διπρόσωπο» αν και πρόσθεσε ότι «είναι καλό παιδί».

Ο Τραμπ εξήγησε ότι ήταν επικριτικός απέναντι στον Τριντό όχι για το βίντεο που διέρρευσε, αλλά για το ότι η χώρα του δεν πληρώνει στο ΝΑΤΟ το 2% για την άμυνα και υποθέτει ότι δεν είναι πολύ χαρούμενος γι ‘αυτό.

Την είδηση πως αποχωρεί για την Ουάσινγκτον την έδωσε ο ίδιος ο πρόεδρος μέσα από τον λογαριασμό του στο Twitter.

Με «τιτίβισμά» του έκανε γνωστό πως, μετά την ολοκλήρωση των συνομιλιών στο πλαίσιο της διάσκεψης του ΝΑΤΟ, θα πάρει κατευθείαν το δρόμο της επιστροφής για την Ουάσινγκτον, χωρίς να παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου, καθώς «είπαμε τόσα πολλά τις δυο προηγούμενες ημέρες».

….When today’s meetings are over, I will be heading back to Washington. We won’t be doing a press conference at the close of NATO because we did so many over the past two days. Safe travels to all!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 4, 2019