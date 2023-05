Εξαλλος ο Πριγκόζιν μπροστά στα πτώματα των ανδρών της Wagner: Φεύγουμε από τη Μπαχμούτ στις 10 Μαΐου

Σε ένα πρωτοφανές ξέσπασμα κατά της Μόσχας, του υπουργού Αμυνας του Πούτιν, Σεργκέι Σοιγκού, και του διοικητή των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία, Βαλέρι Γκερασίμοφ, ο επικεφαλής της μισθοφορικής ομάδας Wagner, Γεβγκένι Πριγκόζιν, ανακοίνωσε με φόντο του νεκρούς από τα ουκρανικά πυρά άνδρες του, την αποχώρηση όλων των δυνάμεων της Wagner από την αιματοκυλισμένη Μπαχμούτ στις 10 Μαΐου, λόγω έλλειψης πυρομαχικών!

Ουρλιάζοντας, με βρισιές και κατάρες κατά των υπευθύνων για τις βαριές απώλειες που μετρά η Wagner στο μέτωπο της Μπαχμούτ, και χωρίς να διστάσει να κατονομάσει τον Σεργκέι Σοϊγκού και τον Βαλέρι Γκερασίμοφ, ο Πριγκόζιν ρωτάει οργισμένος πού είναι τα πυρομαχικά που του είχαν υποσχεθεί.

«Σοϊγκού, Γερασίμοφ! Πού είναι τα γαμ…να πυρομαχικά;» φωνάζει έξαλλος και καλεί τον χειριστή της κάμερας που καταγράφει το ξέσπασμά του, να «ζουμάρει» στους νεκρούς πίσω του, έτσι ώστε να αντιληφθούν οι αρμόδιοι στη Μόσχα το μέγεθος της εγκληματικής αδιαφορίας – ανικανότητάς τους.

«Δείτε τους», ωρύεται δείχνοντας τα πτώματα πίσω του, «ήταν πατεράδες κάποιων ή γιοι κάποιων» και στον αντίποδα μιλά για «μπάσταρδους», βολεμένους σε ακριβά κλαμπ και γραφεία με έπιπλα από κόκκινο ξύλο…

Prigozhin showed fresh losses of Wagner PMC and blamed Shoigu and Gerasimov for them.

He says the ammunition shortage has reached 70% and seems to be on the verge himself. pic.twitter.com/lRiGjApC5n

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) May 5, 2023