Εξαλλοι οι Ιταλοί με το Βέλγιο λόγω… καρμπονάρας

Η βελγική γαστρονομία είναι κυρίως γνωστή για τα αχνιστά μύδια με τηγανητές πατάτες, τις σοκολάτες και τις βάφλες της – πάντως σίγουρα όχι για τη σάλτσα καρμπονάρα. Ωστόσο, το σουπερμάρκετ του Ευρωκοινοβουλίου στις Βρυξέλλες διαθέτει στις προθήκες του βάζα με λευκή σάλτσα ζυμαρικών που παρασκευάζεται στο Βέλγιο αλλά φέρει ιταλική σημαία.

Η εν λόγω σάλτσα, λοιπόν, πυροδότησε διπλωματική διαμάχη της χώρας με την Ιταλία, εν μέσω ισχυρισμών ότι δεν έχει καμία σχέση με πραγματικό ιταλικό πιάτο ζυμαρικών και θα πρέπει να απομακρυνθεί από το πολυκατάστημα, όπως αναφέρει δημοσίευμα των Times του Λονδίνου.

Οργισμένες αντιδράσεις ξέσπασαν αυτή την εβδομάδα μετά από ανάρτηση του ιταλού υπουργού Γεωργίας, Φραντσέσκο Λολομπρίτζιντα, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στην οποία απεικονίζεται φωτογραφία ενός βάζου με ιταλική σάλτσα καρμπονάρα, φτιαγμένη με αυγό και πανσέτα.

Η σάλτσα παρασκευάζεται από βελγική εταιρεία, αλλά στην ετικέτα του βάζου υπάρχει η ιταλική σημαία. Η ανάρτηση είχε δίπλα στο βάζο με την καρμπονάρα ένα άλλο, με επίσης ιταλική σάλτσα αραμπιάτα –φτιαγμένη με ντομάτα, σκόρδο, πιπεριά τσίλι, μαϊντανό και παρθένο ελαιόλαδο–, επίσης παρασκευασμένη στο Βέλγιο και με ιταλική σημαία στην ετικέτα της.

«Αυτές οι σάλτσες αντιπροσωπεύουν τα χειρότερα προϊόντα πλαστής “ιταλικής προέλευσης” και είναι απαράδεκτο να κυκλοφορούν στα ράφια του Ευρωκοινοβουλίου», έγραψε ο Λολομπρίτζιντα –ανιψιός της διάσημης κινηματογραφικής σταρ των δεκαετιών του 1950 και 1960 Τζίνα Λολομπρίτζιντα– συμπληρώνοντας: «Εχω ζητήσει τη διενέργεια άμεσης έρευνας».

Καθώς η κυβέρνηση της πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι προωθεί την ιταλική ταυτότητα σε όλον τον κόσμο μέσω των γαστρονομικών προϊόντων της χώρας, ο υπουργός της επιτίθεται τακτικά σε ξένες εταιρείες που χρησιμοποιούν ιταλικά ονόματα και τη σημαία της χώρας για να προωθήσουν προϊόντα που κατασκευάζονται εκτός Ιταλίας.

Μετά την ανάρτηση του υπουργού, η ομάδα λόμπι των ιταλών αγροτών Coldiretti ανακοίνωσε ότι η αγορά «προϊόντων που ακούγονται ιταλικά» αγγίζει τα 120 δισ. ευρώ ετησίως, γεγονός που σημαίνει ότι οι ιταλοί παραγωγοί χάνουν τεράστιο όγκο των εσόδων τους.

Παράλληλα, όπως επισημαίνει η Coldiretti, μη Ιταλοί αλλοιώνουν τις συνταγές των ιταλικών προϊόντων, ξεκινώντας από τη συνήθειά τους να χρησιμοποιούν κρέμα γάλακτος στη σάλτσα καρμπονάρα που παρασκευάζεται στο Βέλγιο. Προσθέτει ότι τα τυριά μοτσαρέλα, παρμεζάνα και προβολόνε είναι τα τρία κορυφαία ιταλικά γαστρονομικά προϊόντα που παρασκευάζονται στο εξωτερικό.

Εκπρόσωπος του υπουργείου Γεωργίας της Ιταλίας δηλώνει στους Times: «Ο υπουργός σημειώνει επίσης ότι η σάλτσα καρμπονάρα στις Βρυξέλλες παρασκευάζεται με πανσέτα (παστή κοιλιά χοιρινού), ενώ θα έπρεπε να χρησιμοποιεί γκουαντσάλε (χοιρινό μάγουλο), και δεν πρέπει να συσκευάζεται σε βάζο. Είναι επικίνδυνο και πρέπει να αφαιρεθεί από τις προθήκες των σουπερμάρκετ».

