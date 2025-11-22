Εξαλλοι με τον Γουίτκοφ οι Ευρωπαίοι: Του χρειάζεται ψυχίατρος!

Σε μία περίοδο που οι Ευρωπαίοι προσπαθούν να βρουν λύση προκειμένου να χρησιμοποιηθούν τα «παγωμένα» ρωσικά περιουσιακά στοιχεία αξίας 140 δισ. ευρώ, οι ΗΠΑ, μέσω του σχεδίου 28 σημείων που κατέθεσαν, θέλουν το μεγαλύτερο μέρος αυτού του ποσού να το απορροφήσουν οι ίδιες και να μην δοθεί στην Ουκρανία

Το σχέδιο, σύμφωνα με το Politico, προβλέπει ότι οι ΗΠΑ θα λάβουν το 50% από τα κέρδη που θα προκύψουν από τη χρήση των πόρων για αμερικανικής ηγεσίας έργα ανοικοδόμησης της Ουκρανίας μετά την επίτευξη συμφωνίας.

Πολλοί διπλωμάτες και αξιωματούχοι της ΕΕ δήλωσαν ότι φοβούνται πως οι προτάσεις του εντεταλμένου του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, θα καταστρέψουν τις πιθανότητες να συμφωνηθεί η πρόταση για το δάνειο από τις 27 κυβερνήσεις της ΕΕ. Οι ευρωπαίοι ηγέτες ήλπιζαν να οριστικοποιήσουν τη λεγόμενη συμφωνία «δανείου αποζημιώσεων» σε μια κρίσιμη σύνοδο κορυφής τον επόμενο μήνα.

Ανώτερος αξιωματούχος της ΕΕ στις Βρυξέλλες σημείωσε, μιλώντας στο Politico, υποστήριξε ο Τραμπ δεν έχει καμία εξουσία να αποδεσμεύσει περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται στην Ευρώπη. Μάλιστα ένας ευρωπαίος πολιτικός, τον οποίο το δημοσίευμα δεν κατονομάζει, προχώρησε ένα βήμα πιο πέρα δηλώνοντας ότι: «Ο Γουίτκοφ χρειάζεται να δει έναν ψυχίατρο».

Το ζήτημα του τρόπου χρήσης των «παγωμένων» ρωσικών περιουσιακών στοιχείων είναι ένα από τα δυσκολότερα που πρέπει να αντιμετωπίσουν οι σύμμαχοι της Ουκρανίας, λόγω πολλαπλών ανησυχιών σχετικά με τις πιθανές νομικές, πολιτικές, ασφαλιστικές και οικονομικές συνέπειες. Το πιο «καυτό» ζήτημα είναι ότι τα περιουσιακά στοιχεία βρίσκονται κυρίως σε μια εγκατάσταση στο Βέλγιο που ονομάζεται Euroclear, γεγονός που αφήνει το Βέλγιο δυσανάλογα εκτεθειμένο σε κινδύνους ρωσικών αντιποίνων.

Η ιδέα της ΕΕ είναι να χρησιμοποιηθούν τα περιουσιακά στοιχεία ως εγγύηση για ένα δάνειο προς την Ουκρανία, το οποίο θα πρέπει να αποπληρωθεί μόνο εάν η Ρωσία συμφωνήσει να καταβάλει πολεμικές αποζημιώσεις στο Κίεβο μετά την υπογραφή ειρηνευτικής συμφωνίας. Αλλά το Βέλγιο διστάζει να εγκρίνει το σχέδιο, επειδή φοβάται ότι θα θεωρηθεί οικονομικά υπεύθυνο σε περίπτωση που η Ρωσία προσπαθήσει να ανακτήσει τα κεφάλαια. Αυτό έχει φέρει το Βέλγιο σε αντιπαράθεση με άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ που πιέζουν για ταχύτερη δράση υπέρ της Ουκρανίας.

Διπλωμάτες και αξιωματούχοι της ΕΕ είπαν ότι φοβούνται πως η νέα πρόταση του Τραμπ θα δυσκολέψει ακόμη περισσότερο την προσπάθεια να πειστεί το Βέλγιο. Ενας αξιωματούχος κυβέρνησης κράτους-μέλους της ΕΕ δήλωσε ότι το αμερικανικό σχέδιο αποτελεί επιχείρημα κατά της προώθησης του δανείου αποζημιώσεων, καθώς η ΕΕ θα δεχθεί πίεση από τον Τραμπ να αποδεσμεύσει τα περιουσιακά στοιχεία στο πλαίσιο μιας μεταπολεμικής συμφωνίας, αφήνοντας τους Ευρωπαίους φορολογούμενους να πληρώσουν αποζημιώσεις στη Ρωσία.

Οι λεπτομέρειες του αμερικανικού σχεδίου απέχουν πολύ από το να θεωρηθούν ξεκάθαρες. Ωστόσο, το πλήρες κείμενο των 28 σημείων δείχνει σαφώς ότι η κυβέρνηση Τραμπ έχει βλέψεις στα «παγωμένα» κεφάλαια, με 100 δισ. δολάρια να «επενδύονται σε αμερικανικής ηγεσίας προσπάθειες ανοικοδόμησης και επενδύσεων για την Ουκρανία», όπως αναφέρει το έγγραφο. «Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα λάβουν το 50% του κέρδους από αυτή τη δραστηριότητα. Η Ευρώπη θα προσθέσει άλλα 100 δισ. δολάρια για να αυξηθεί το συνολικό διαθέσιμο ποσό για την ανάκαμψη της Ουκρανίας. Τα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια που κρατούνται στην Ευρώπη θα αποδεσμευτούν», προστίθεται, σύμφωνα, πάντα, με το Politico.

Τα υπόλοιπα «παγωμένα» ρωσικά περιουσιακά στοιχεία θα επενδυθούν σε «ξεχωριστό αμερικανο-ρωσικό επενδυτικό μηχανισμό, που θα χρησιμοποιηθεί για κοινά αμερικανο-ρωσικά επενδυτικά έργα σε τομείς που ενισχύουν τη διεθνή σταθερότητα και τα κοινά οικονομικά συμφέροντα».

