Εκρηξη σε παράρτημα του υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης στη Συγγρού

Το παράρτημα του υπουργείου όπου εξερράγησαν τα γκαζάκια | INTIME NEWS / ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΣΜΗΝΗ
Protagon Team Protagon Team 12 Οκτωβρίου 2025, 08:27

Εκρηξη σημειώθηκε τη νύχτα του Σαββάτου έξω από παράρτημα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, το οποίο βρίσκεται στη συμβολή της Λεωφόρου Συγγρού με την οδό Αριστοτέλους.

Τα γκαζάκια που προκάλεσαν την έκρηξη. (INTIME NEWS / ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΣΜΗΝΗ)

Η έκρηξη προκάλεσε ζημιές στην είσοδο του κτιρίου. Σύμφωνα με τη Αστυνομία, ο εκρηκτικός μηχανισμός αποτελείτο από τέσσερα γκαζάκια, υπολείμματα των οποίων βρέθηκαν στο σημείο. Δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός.

Μέλη του ΤΕΕΜ συλλέγει στοιχεία. (INTIME NEWS / ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΣΜΗΝΗ)

Επιτόπου μετέβη κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) για να ερευνήσουν τον μηχανισμό και να συλλέξουν ευρήματα που θα βοηθήσουν στη διαλεύκανση της υπόθεσης.

(INTIME NEWS / ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΣΜΗΝΗ)

