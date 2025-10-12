Εκρηξη σε παράρτημα του υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης στη Συγγρού

Εκρηξη σημειώθηκε τη νύχτα του Σαββάτου έξω από παράρτημα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, το οποίο βρίσκεται στη συμβολή της Λεωφόρου Συγγρού με την οδό Αριστοτέλους.

Η έκρηξη προκάλεσε ζημιές στην είσοδο του κτιρίου. Σύμφωνα με τη Αστυνομία, ο εκρηκτικός μηχανισμός αποτελείτο από τέσσερα γκαζάκια, υπολείμματα των οποίων βρέθηκαν στο σημείο. Δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός.

Επιτόπου μετέβη κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) για να ερευνήσουν τον μηχανισμό και να συλλέξουν ευρήματα που θα βοηθήσουν στη διαλεύκανση της υπόθεσης.

