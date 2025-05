Εκρήξεις στο Κασμίρ-η Ινδία κατηγορεί το Πακιστάν για παραβίαση της εκεχειρίας

Ινδία και Πακιστάν, δύο γειτονικές χώρες, εξοπλισμένες με πυρηνικά, συμφώνησαν για κατάπαυση του πυρός το Σάββατο μετά την πίεση και τη διπλωματία των ΗΠΑ, ανακοινώνοντας τον ξαφνικό τερματισμό μιας σύγκρουσης που φαινόταν να εξελίσσεται ανησυχητικά.

Ωστόσο λίγες ώρες αργότερα η Ινδία κατηγόρησε το Πακιστάν ότι παραβίασε την κατάπαυση του πυρός, καθώς αλλεπάλληλες ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στη Σριναγκάρ, τη μεγαλύτερη πόλη του ινδικού Κασμίρ και η ηλεκτροδότηση διακόπηκε, όπως ανέφεραν δημοσιογράφοι.

«Το Πακιστάν παραβίασε την κατάπαυση του πυρός που συμφωνήθηκε νωρίτερα με την Ινδία, έπειτα από τέσσερις ημέρες αντιπαράθεσης στα σύνορα των δύο χωρών», ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγή προσκείμενη στην κυβέρνηση της Ινδίας.

Ο πρωθυπουργός του ινδικού Κασμίρ Ομάρ Αμπντουλάχ, επιβεβαίωσε το γεγονός. «Τι στο καλό συνέβη με την εκεχειρία; Εκρήξεις ακούγονται σε όλη τη Σριναγκάρ», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

