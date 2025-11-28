379
Κόσμος

Εκρήξεις σε δύο τάνκερ του «σκιώδους στόλου» της Ρωσίας στη Μαύρη Θάλασσα

Τα πλοία Kairos και Virat, που βρίσκονται υπό καθεστώς διεθνών κυρώσεων, φέρονται να δέχθηκαν «εξωτερικό πλήγμα», με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο ακόμη και για πρόσκρουση σε νάρκες

Protagon Team Protagon Team 28 Νοεμβρίου 2025, 21:28

Εκρήξεις συγκλόνισαν κοντά στα Στενά του Βοσπόρου δύο δεξαμενόπλοια που ανήκουν στον «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας στη Μαύρη Θάλασσα, προκαλώντας πυρκαγιές στα πλοία και κινητοποιώντας επιχειρήσεις διάσωσης για τα άτομα που επέβαιναν, όπως ανακοίνωσαν τουρκικές Αρχές και άλλες πηγές.

Το δεξαμενόπλοιο  Kairos, μήκους 274 μέτρων, υπέστη έκρηξη και τυλίχθηκε στις φλόγες στη Μαύρη Θάλασσα, ενώ ταξίδευε από την Αίγυπτο προς τη Ρωσία, σύμφωνα με το τουρκικό υπουργείο Μεταφορών.

Οπως αναφέρθηκε, δύο ταχύπλοα διασωστικά, ένα ρυμουλκό και ένα σκάφος αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών έφτασαν αμέσως στο σημείο, ενώ και τα 25 μέλη του πληρώματος διασώθηκαν με ασφάλεια.

Το  Kairos κατευθυνόταν προς το ρωσικό λιμάνι Νοβοροσίσκ όταν ανέφερε «εξωτερική πρόσκρουση» που προκάλεσε πυρκαγιά, 28 ναυτικά μίλια από τις τουρκικές ακτές, σύμφωνα με τη Γενική Διεύθυνση Ναυτιλιακών Υποθέσεων της Τουρκίας.

Η ίδια υπηρεσία ανέφερε ότι ακόμη ένα δεξαμενόπλοιο, το  Virat, φέρεται να χτυπήθηκε περίπου 35 ναυτικά μίλια ανοικτά, πιο ανατολικά στη Μαύρη Θάλασσα, και ότι στο σημείο εστάλησαν μονάδες έρευνας-διάσωσης και ένα εμπορικό πλοίο.

Πυκνός καπνός εντοπίστηκε στo μηχανοστάσιο όμως και τα 20 μέλη του πληρώματος βρίσκονται σε καλή κατάσταση, μετέδωσε το Reuters.

Τόσο το Kairos όσο και το  Virat περιλαμβάνονται στη λίστα πλοίων που υπόκεινται σε κυρώσεις λόγω της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία το 2022.

Τα τελευταία χρόνια έχουν σημειωθεί περιστατικά πλοίων που προσκρούουν σε νάρκες στη Μαύρη Θάλασσα, ενώ κάποιες από αυτές έχουν εντοπιστεί να παρασύρονται από τα ρεύματα.

Το Kairos  έπλεε υπό τη σημαία της Γκάμπια και ήταν έμφορτο μόνο με έρμα όταν συνέβη το περιστατικό, σύμφωνα με το ναυτιλιακό πρακτορείο Tribeca.

Το πρακτορείο ανέφερε ότι οι πρώτες αναφορές υποδεικνύουν πως το πλοίο ενδέχεται να χτύπησε νάρκη και ότι υπάρχει κίνδυνος να βυθιστεί.

Η ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών συνεχίστηκε κανονικά, πρόσθεσε το πρακτορείο.

 

