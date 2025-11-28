Εκρήξεις σε δύο τάνκερ του «σκιώδους στόλου» της Ρωσίας στη Μαύρη Θάλασσα

Εκρήξεις συγκλόνισαν κοντά στα Στενά του Βοσπόρου δύο δεξαμενόπλοια που ανήκουν στον «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας στη Μαύρη Θάλασσα, προκαλώντας πυρκαγιές στα πλοία και κινητοποιώντας επιχειρήσεις διάσωσης για τα άτομα που επέβαιναν, όπως ανακοίνωσαν τουρκικές Αρχές και άλλες πηγές.

Το δεξαμενόπλοιο Kairos, μήκους 274 μέτρων, υπέστη έκρηξη και τυλίχθηκε στις φλόγες στη Μαύρη Θάλασσα, ενώ ταξίδευε από την Αίγυπτο προς τη Ρωσία, σύμφωνα με το τουρκικό υπουργείο Μεταφορών.

Οπως αναφέρθηκε, δύο ταχύπλοα διασωστικά, ένα ρυμουλκό και ένα σκάφος αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών έφτασαν αμέσως στο σημείο, ενώ και τα 25 μέλη του πληρώματος διασώθηκαν με ασφάλεια.

🇹🇷🇷🇺A tanker named Kairos, sailing under the flag of Gambia, is burning near the coast of Turkey in the Black Sea. According to preliminary information, the tanker belonged to Russia’s so-called “shadow fleet” and was headed to Novorossiysk. The fire reportedly broke out as a… pic.twitter.com/04vQWoWrCh — NSTRIKE (@NSTRIKE1231) November 28, 2025

Το Kairos κατευθυνόταν προς το ρωσικό λιμάνι Νοβοροσίσκ όταν ανέφερε «εξωτερική πρόσκρουση» που προκάλεσε πυρκαγιά, 28 ναυτικά μίλια από τις τουρκικές ακτές, σύμφωνα με τη Γενική Διεύθυνση Ναυτιλιακών Υποθέσεων της Τουρκίας.

Η ίδια υπηρεσία ανέφερε ότι ακόμη ένα δεξαμενόπλοιο, το Virat, φέρεται να χτυπήθηκε περίπου 35 ναυτικά μίλια ανοικτά, πιο ανατολικά στη Μαύρη Θάλασσα, και ότι στο σημείο εστάλησαν μονάδες έρευνας-διάσωσης και ένα εμπορικό πλοίο.

Πυκνός καπνός εντοπίστηκε στo μηχανοστάσιο όμως και τα 20 μέλη του πληρώματος βρίσκονται σε καλή κατάσταση, μετέδωσε το Reuters.

Τόσο το Kairos όσο και το Virat περιλαμβάνονται στη λίστα πλοίων που υπόκεινται σε κυρώσεις λόγω της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία το 2022.

Rusya’nın Novoroski limanına seyreden boş KAIROS tankeri, kıyılarımızdan 28 mil açıkta, dışarıdan bir etkiyle yangın çıktığı ihbarı alınmış olup gemideki 25 personelin durumu iyidir, denizcilerin tahliyesi için bölgeye kurtarma unsurlarımız sevk edilmiş, süreç takip edilmektedir. pic.twitter.com/rVcHPXL4YC — DENİZCİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (@denizcilikgm) November 28, 2025

Τα τελευταία χρόνια έχουν σημειωθεί περιστατικά πλοίων που προσκρούουν σε νάρκες στη Μαύρη Θάλασσα, ενώ κάποιες από αυτές έχουν εντοπιστεί να παρασύρονται από τα ρεύματα.

Το Kairos έπλεε υπό τη σημαία της Γκάμπια και ήταν έμφορτο μόνο με έρμα όταν συνέβη το περιστατικό, σύμφωνα με το ναυτιλιακό πρακτορείο Tribeca.

Το πρακτορείο ανέφερε ότι οι πρώτες αναφορές υποδεικνύουν πως το πλοίο ενδέχεται να χτύπησε νάρκη και ότι υπάρχει κίνδυνος να βυθιστεί.

Η ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών συνεχίστηκε κανονικά, πρόσθεσε το πρακτορείο.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News