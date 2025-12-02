Εκπρόσωπος ΥΠΕΞ: Λειτουργική σχέση με Τουρκία, αλλά στο SAFE δεν χωρά casus belli

Αποτελεί αδιαπραγμάτευτη αρχή για την Ελλάδα ότι δεν μπορεί να συμμετάσχει στο SAFE μια χώρα που διατηρεί σε ισχύ την απειλή πολέμου. Η θέση αυτή επαναβεβαιώθηκε και κατά την ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών από την εκπρόσωπο του υπουργείου Εξωτερικών, Λάνα Ζωχιού, η οποία παρουσίασε αναλυτικά το πλαίσιο των ελληνοτουρκικών σχέσεων και τις επόμενες διεθνείς κινήσεις της ελληνικής διπλωματίας.

Oπως σημείωσε, «τα τελευταία δυόμισι χρόνια η Ελλάδα έχει εγκαθιδρύσει μια λειτουργική σχέση με την Τουρκία και διατηρεί ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας ώστε να αποφεύγονται εντάσεις και κρίσεις».

Παράλληλα, ερωτηθείσα για πρόσφατες δηλώσεις του αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία, Τομ Μπάρακ, περί αμερικανικής πρόθεσης να λειτουργήσουν οι ΗΠΑ ως «γέφυρα» ανάμεσα σε Αθήνα και Αγκυρα, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα «εκτιμά κάθε ενδιαφέρον τρίτων για την ασφάλεια και τη σταθερότητα», αλλά τα ζητήματα με την Τουρκία «τα χειρίζεται διμερώς, όπως προβλέπει το διεθνές δίκαιο». Καμία σχετική πρωτοβουλία, πρόσθεσε, δεν έχει τεθεί επισήμως προς την Αθήνα.

Αναφερόμενη στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης έκανε λόγο για «θετικά μηνύματα από όλες τις πλευρές», τονίζοντας ότι η επαναλειτουργία της δεν αποτελεί διμερές ζήτημα, αλλά «οικουμενική απαίτηση» και ότι μια τέτοια εξέλιξη «θα αποτελέσει κίνηση ουσίας που η Ελλάδα θα καλωσορίσει».

Σχετικά με το πρόγραμμα του υπουργού Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης μεταβαίνει στις Βρυξέλλες για τη Σύνοδο των ΥΠΕΞ του ΝΑΤΟ, που πραγματοποιείται την Τετάρτη, 3 Δεκεμβρίου, εν μέσω της αμερικανικής πρότασης για ειρήνευση στην Ουκρανία.

«Κάθε πρωτοβουλία για τον τερματισμό του πολέμου είναι ευπρόσδεκτη», ανέφερε η κ. Ζωχιού, επισημαίνοντας όμως πως η αμερικανική πρόταση «δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς την Ουκρανία» και ότι η εδαφική της ακεραιότητα πρέπει να γίνει σεβαστή. Η συμμετοχή της ΕΕ στις διαπραγματεύσεις θεωρείται επίσης κρίσιμη, καθώς «επηρεάζονται τα συμφέροντά της».

Η Ελλάδα, τόνισε, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη συνοχή της συμμαχίας, την ενίσχυση της άμυνας και την εμβάθυνση του διαλόγου με τις χώρες της Νότιας Γειτονίας.

Στις 4 και 5 Δεκεμβρίου ο υπουργός θα βρίσκεται στη Βιέννη για τις εργασίες της 32ης Διάσκεψης του ΟΑΣΕ.

Οπως διευκρινίστηκε, δεν υπάρχει προς το παρόν προγραμματισμένη συνάντηση του κ. Γεραπετρίτη με τον τούρκο ομόλογό του Χακάν Φιντάν ούτε στις Βρυξέλλες ούτε στη Βιέννη.

Για τη θετική ατζέντα και τις πολιτικές διαβουλεύσεις με την Τουρκία αναζητούνται ακόμη ημερομηνίες για τους επόμενους γύρους, που προσδιορίζονται για τις αρχές του 2026.

Στις 5 Δεκεμβρίου, στο πλαίσιο της λειτουργικής σχέσης με τη Λιβύη, ο κ. Γεραπετρίτης θα υποδεχθεί στην Αθήνα τον πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, Ακίλα Σάλεχ, ο οποίος επισκέπτεται για πρώτη φορά τη χώρα. Ο έλληνας ΥΠΕΞ θα επαναλάβει τη θέση ότι το τουρκολιβυκό μνημόνιο είναι «παράνομο και ανυπόστατο». Παράλληλα, δεν υπάρχει μέχρι στιγμής εξέλιξη στις συζητήσεις για τις θαλάσσιες ζώνες. «Πάμε βήμα-βήμα από το καλοκαίρι του 2025», ανέφερε η κ. Ζωχιού, υπογραμμίζοντας την πολυπλοκότητα των θεμάτων. Η επιχειρηματική αποστολή στη Λιβύη έχει προγραμματιστεί για τον Ιανουάριο του 2026.

Την ίδια ημέρα, 5 Δεκεμβρίου, ο κ. Γεραπετρίτης θα απευθύνει βιντεοσκοπημένο μήνυμα στο συνέδριο «Αθήνα, Διάλογοι Πολιτικοί» για την Ανατολική Μεσόγειο. Στις 6 Δεκεμβρίου θα μεταβεί στη Ντόχα του Κατάρ, ενώ στις 10 Δεκεμβρίου θα έχει συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών της Αλγερίας και στις 16 του μήνα με την ομόλογό του της Αλβανίας. Στις 17 Σεπτεμβρίου αναμένεται η σύγκληση του Εθνικού Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής με θέμα τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο.

Για το ευρύτερο διπλωματικό έργο, η υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου και ο υφυπουργός Χάρης Θεοχάρης θα συμμετάσχουν επίσης στο φόρουμ «Αθήνα, Διάλογοι για την Πολιτική» στις 5 Δεκεμβρίου. Η κ. Παπαδοπούλου θα λάβει μέρος στις πολιτικές διαβουλεύσεις με το Κουβέιτ στις 6 Δεκεμβρίου, ενώ ο κ. Θεοχάρης βρίσκεται ήδη στην Αίγυπτο για το επιχειρηματικό συνέδριο Ελλάδας–Αιγύπτου. Από τις 6 έως τις 12 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιήσει επαφές στις Ηνωμένες Πολιτείες με θεσμικούς και επιχειρηματικούς φορείς.

Η κ. Ζωχιού υπογράμμισε ακόμη ότι η σχέση Ελλάδας–Αιγύπτου παραμένει στρατηγική και βαθιά ιστορική, ενώ δεν υπάρχουν εξελίξεις στο ζήτημα της Μονής Σινά ούτε ωριμότητα για νέες συζητήσεις περί οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών.

Τέλος, δεν έχει ακόμη καθοριστεί ημερομηνία για τη διεξαγωγή του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας–ΗΠΑ, ενώ δεν υπάρχει προς το παρόν προγραμματισμένη επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, στην Αθήνα.

