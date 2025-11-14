Εκλογές στην Ινδία: Το φτωχό Μπιχάρ δίνει τον τόνο

Οι υποστηρικτές της παράταξης του ινδού πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι (BJP) πανηγυρίζουν, καθώς αναμένουν ότι η συμμαχία της οποίας ηγείται το κόμμα τους οδεύει προς σαρωτική νίκη στην πολιτεία Μπιχάρ.

Η καταμέτρηση ξεκίνησε στις 08:00 τοπική ώρα και όπως μετέδωσε το BBC, η συμμαχία προηγείται σε σχεδόν 200 από τις 243 έδρες στην επίμαχη πολιτεία της ανατολικής Ινδίας.

Καθώς η καταμέτρηση προχωρά, τα αποτελέσματα μπορεί να αλλάξουν σε ορισμένες έδρες, αλλά θεωρείται απίθανο η αντιπολίτευση –που συγκεντρώνει λιγότερες από 40– να μπορέσει να ανατρέψει το προβάδισμα.

Οι εκλογές διεξήχθησαν έπειτα από μια αμφιλεγόμενη αναθεώρηση των εκλογικών καταλόγων, για την οποία η αντιπολίτευση υποστήριξε ότι θα απέκλειε γνήσιους ψηφοφόρους και θα έδινε πλεονέκτημα στο κόμμα του Μόντι – κατηγορία που τόσο το κόμμα όσο και η Εκλογική Επιτροπή αρνήθηκαν.

Οι κάλπες στήθηκαν στις 6 και 11 Νοεμβρίου και η πολιτεία κατέγραψε ιστορικό ποσοστό συμμετοχής 66,91% – το υψηλότερο από τις πρώτες εκλογές του Μπιχάρ το 1951.

Οι εκλογές στο Μπιχάρ θεωρείται ότι θα δώσουν τον τόνο για αρκετές άλλες κρίσιμες πολιτειακές αναμετρήσεις που θα διεξαχθούν την ερχόμενη χρονιά στη Δυτική Βεγγάλη, την Κεράλα και το Ταμίλ Ναντού, όπου το BJP δυσκολεύεται να αποκτήσει έρεισμα.

Το Μπιχάρ, με περισσότερους από 74 εκατομμύρια ψηφοφόρους, είναι η φτωχότερη πολιτεία της Ινδίας, με εκατομμύρια κατοίκους να μεταναστεύουν σε άλλες περιοχές της χώρας για να βρουν δουλειά. Είναι επίσης μια από τις ελάχιστες πολιτείες όπου το κόμμα του Μόντι δεν έχει ακόμη καταφέρει την αυτοδυναμία.

Ενας από τους βασικούς λόγους της νίκης BJP συνδέεται με τη μεγάλη συμμετοχή των γυναικών ψηφοφόρων, σύμφωνα με το BBC. Σχεδόν οι μισοί ψηφοφόροι της πολιτείας είναι γυναίκες και η συμμετοχή τους στις εκλογές έφτασε στο υψηλότερο ποσοστό στην Ιστορία του: 71,6%.

Αυτή η εκλογική μάχη στο Μπιχάρι πιθανότατα ήταν η τελευταία στην οποία συμμετείχαν ενεργά δύο εμβληματικές περιφερειακές προσωπικότητες – ο πρωθυπουργός της πολιτείας Νιτίς Κουμάρ του και ο Λαλού Πρασάντ Γιαντάβ, οι οποίοι έχουν διαμορφώσει την πολιτική του Μπιχάρ επί σχεδόν τέσσερις δεκαετίες.

Οι δύο πολιτικοί αντίπαλοι, αμφότεροι στα 70 τους, λέγεται ότι έχουν προβλήματα υγείας. Κατά καιρούς έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους για να παραμείνουν στην εξουσία.

Ο Κουμάρ είναι ένας από τους πιο επιδραστικούς ηγέτες της πολιτείας και έχει ηγηθεί της κυβέρνησής της για το μεγαλύτερο μέρος των τελευταίων δύο δεκαετιών.

Ο Γιαντάβ, ο οποίος στο παρελθόν διετέλεσε πρωθυπουργός της πολιτείας, βρίσκεται επί του παρόντος εκτός φυλακής με εγγύηση, μετά την καταδίκη του για υποθέσεις διαφθοράς.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News