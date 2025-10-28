Εκεχειρία τέλος; Ο Νετανιάχου διέταξε επίθεση στη Γάζα

Εντολή για άμεσα και σφοδρά πλήγματα στη Γάζα έδωσε στις Ενοπλες Δυνάμεις της χώρας του ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, δίνοντας το σύνθημα για τερματισμό της εκεχειρίας που είχε τεθεί σε ισχύ βάσει του περιβόητου αμερικανικού σχεδίου.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται καθώς το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι το φέρετρο που παρέδωσε η Χαμάς τη Δευτέρα δεν περιείχε τη σορό ομήρου, κατηγορώντας την οργάνωσης για «ξεκάθαρη παραβίαση» της συμφωνίας.

Η ισραηλινή πλευρά, όπως μετέδωσε το BBC, υποστηρίζει ότι oι ιατροδικαστικές εξετάσεις έδειξαν ότι τα λείψανα που επιστράφηκαν ανήκαν σε όμηρο που είχε αναγνωριστεί από το 2023 και όχι σε κάποιον από τους 13 νεκρούς που παραμένουν στη Γάζα.

Σύμφωνα με το ισραηλινό υπουργείο Αμυνας, πλάνα από drone του στρατού φαίνεται να δείχνουν ένα σώμα να απομακρύνεται από κτίριο στη Γάζα, να τοποθετείται σε σάβανο, να θάβεται πρόχειρα και στη συνέχεια να καλύπτεται με χώμα. Το Ισραήλ ισχυρίζεται ότι η Χαμάς πραγματοποίησε στη συνέχεια μια «ψεύτικη» εκταφή.

Η Χαμάς δεν έδωσε συγκεκριμένη απάντηση για αυτό αλλά υποστήριξε ότι το το Ισραήλ «επιδιώκει να κατασκευάσει ψευδείς προσχηματικές αιτίες, προκειμένου να προχωρήσει σε νέες επιθετικές ενέργειες» στη Λωρίδα της Γάζας.

Βάσει της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, κατά την πρώτη φάση η Χαμάς απελευθέρωσε στις 13 Οκτωβρίου το σύνολο των είκοσι ζωντανών ομήρων που κρατούσε στη Γάζα. Οφειλε επίσης να έχει παραδώσει τις σορούς 28 ομήρων, από τις οποίες έχει παραδώσει δεκαπέντε μέχρι σήμερα, με το επιχείρημα ότι υπάρχουν δυσκολίες για την ανεύρεσή τους κάτω από τα ερείπια.

Λίγες ώρες μετά την εντολή Νετανιάχου, ισραηλινά αεροσκάφη φέρεται να πραγματοποίησαν επιθέσεις στη Γάζα, σύμφωνα με μαρτυρίες που ανέφεραν πλήγματα σε περιοχές κοντά στο Αλ-Σίφα, το μεγαλύτερο εν λειτουργία νοσοκομείο στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Σύμφωνα με το Al Jazeera, ένας από τους πυραύλους έπεσε πίσω από το νοσοκομείο Αλ-Σίφα, κοντά σε κτήριο που είχε πρόσφατα ανακαινιστεί και επαναλειτουργήσει.

