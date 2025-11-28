Εκδήλωση Συλλόγου «Εκατονταπυλιανή»: Εκθεση και ομιλία του γλύπτη Αριστείδη Βαρριά

«12 διάφανα πρόσωπα» από την ποίηση του Αρχιλόχου |

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Παρίων – Αντιπαρίων «η Εκατονταπυλιανή» καλεί στη διάλεξη του εκπαιδευτικού και γλύπτη Αριστείδη Βαρριά, με θέμα η «Παρία Λίθος», που θα γίνει το Σάββατο 29 Νοεμβρίου, στις 6 το απόγευμα στο κτίριο του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων – Ελληνικό τμήμα ICOM, Αγίων Ασωμάτων 15, στο Θησείο.

Μετά το τέλος της διάλεξης θα παρουσιαστεί το ημερολόγιο 2026 του Συλλόγου, το οποίο κοσμούν 12 γλυπτά του καλλιτέχνη, εμπνευσμένα από την ποίηση του Αρχιλόχου.

Τα γλυπτά θα εκτίθενται στον χώρο της εκδήλωσης.

