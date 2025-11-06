Εισαγγελία Λάρισας: Διορία 10 ημερών στον Ρούτσι για να ορίσει εξετάσεις στη σορό του γιου του
Πρόσκληση προς τον Πάνο Ρούτσι, προκειμένου να δηλώσει εντός δέκα ημερών το είδος των εξετάσεων που επιθυμεί να διενεργηθούν στη σορό του γιου του, απέστειλε η Εισαγγελία Λάρισας. Η παραγγελία θυροκολλήθηκε σήμερα στο γραφείο της δικηγόρου Ζωής Κωνσταντοπούλου, η οποία τον εκπροσωπεί ως αντίκλητος.
Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, εφόσον ο κ. Ρούτσι δεν ανταποκριθεί εντός της προθεσμίας, η Εισαγγελία θα θεωρήσει ότι παραιτείται από το δικαίωμα να ζητήσει συγκεκριμένες ή πρόσθετες εξετάσεις στη σορό του Ντένις Ρούτσι, ο οποίος είχε χάσει τη ζωή του στο πολύνεκρο δυστύχημα στα Τέμπη.
Σε μια τέτοια περίπτωση, η διαδικασία θα προχωρήσει αυτεπαγγέλτως , βάσει των οδηγιών και της επιστημονικής κρίσης του αρμόδιου ιατροδικαστή. Η απόφαση αυτή αφορά και το ενδεχόμενο διενέργειας εκταφής, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο για την ολοκλήρωση της έρευνας.
Υπενθυμίζεται ότι ο Πάνος Ρούτσι πραγματοποίησε απεργία πείνας 23 ημερών, ζητώντας να γίνει εκταφή του γιου του Ντένις -που έχασε τη ζωή του στο δυστύχημα Τεμπών- και παράλληλα να γίνουν εξειδικευμένες εξετάσεις.
Η προγραμματισμένη για την Πέμπτη (9/10) εκταφή του Ντένις Ρούτσι είχε αναβληθεί από την αστυνομία, καθώς θα έπρεπε να παρίσταται τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας.
