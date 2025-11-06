Εισαγγελία Λάρισας: Διορία 10 ημερών στον Ρούτσι για να ορίσει εξετάσεις στη σορό του γιου του

| ΚΥΔΩΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ/ΙΝΤΙΜΕ

Πρόσκληση προς τον Πάνο Ρούτσι, προκειμένου να δηλώσει εντός δέκα ημερών το είδος των εξετάσεων που επιθυμεί να διενεργηθούν στη σορό του γιου του, απέστειλε η Εισαγγελία Λάρισας. Η παραγγελία θυροκολλήθηκε σήμερα στο γραφείο της δικηγόρου Ζωής Κωνσταντοπούλου, η οποία τον εκπροσωπεί ως αντίκλητος.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, εφόσον ο κ. Ρούτσι δεν ανταποκριθεί εντός της προθεσμίας, η Εισαγγελία θα θεωρήσει ότι παραιτείται από το δικαίωμα να ζητήσει συγκεκριμένες ή πρόσθετες εξετάσεις στη σορό του Ντένις Ρούτσι, ο οποίος είχε χάσει τη ζωή του στο πολύνεκρο δυστύχημα στα Τέμπη.

Σε μια τέτοια περίπτωση, η διαδικασία θα προχωρήσει αυτεπαγγέλτως , βάσει των οδηγιών και της επιστημονικής κρίσης του αρμόδιου ιατροδικαστή. Η απόφαση αυτή αφορά και το ενδεχόμενο διενέργειας εκταφής, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο για την ολοκλήρωση της έρευνας.

Υπενθυμίζεται ότι ο Πάνος Ρούτσι πραγματοποίησε απεργία πείνας 23 ημερών, ζητώντας να γίνει εκταφή του γιου του Ντένις -που έχασε τη ζωή του στο δυστύχημα Τεμπών- και παράλληλα να γίνουν εξειδικευμένες εξετάσεις.

Η προγραμματισμένη για την Πέμπτη (9/10) εκταφή του Ντένις Ρούτσι είχε αναβληθεί από την αστυνομία, καθώς θα έπρεπε να παρίσταται τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News