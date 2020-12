Ειρωνεία: Θετικός στον κορονοϊό και ο Ρούντι Τζουλιάνι

Καθώς οι ΗΠΑ σαρώνονται από το δεύτερο κύμα του κορονοϊού —του ιού που είχε «εξαφανιστεί» όπως έλεγε, τρομακτικά ανεύθυνος, ο Ντόναλντ Τραμπ στην προεκλογική του εκστρατεία— οι πιθανότητες να μην νοσήσεις είναι πλέον όλο και πιο μικρές. Αλλά εδώ η ειρωνεία είναι αμείλικτη: Τελευταίο χτύπημα της Covid-19 είναι ο Ρούντι Τζουλιάνι, ο κολλητός του Τραμπ, πρώην δήμαρχος της Νέας Υόρκης, ο άνθρωπος που έχει αναλάβει να ανατρέψει με δικολαβίστικα επιχειρήματα το αποτέλεσμα των εκλογών της 3ης Νοεμβρίου και φυσικά ένας από τους υποστηρικτές του αφηγήματος ότι ο κορονοϊός «είναι σε αποδρομή».

O Tζουλιάνι είναι ένα ακόμη από τα πρόσωπα του περιβάλλοντος Τραμπ που νοσεί από τον κορονοϊό, ενώ ο απερχόμενος πρόεδρος έχει επιβάλλει μια κουλτούρα μη λήψης μέτρων αυτοπροστασίας —ελάχιστες ήταν οι φορές που είδαν τον ηλικιωμένο προσωπικό δικηγόρο του Τραμπ να φοράει μάσκα στα ασταμάτητα ταξίδια που έκανε τις τελευταίες εβδομάδες στις πολιτείες-κλειδιά των εκλογών στις (ως τώρα αποτυχημένες) προσπάθειές του να ανατρέψει το αποτέλεσμα των εκλογών.

Το ότι ο 76ετής Τζουλιάνι προσεβλήθη από τον κορονοϊό, το ανακοίνωσε ο ίδιος ο Τραμπ μέσω —τι άλλο;— του Twitter. Ο απερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ έπλεξε το εγκώμιο του Τζουλιάνι, χαρακτηρίζοντάς τον τον σπουδαιότερο δήμαρχο στην ιστορία της Νέας Υόρκης (θα τρίζουν τα κόκκαλα του Φιορέλο λα Γκουάρντια) και βέβαια αποκάλεσε τον ιό «κινεζικό ιό».

«Ο Ρούντι Τζουλιάνι, μακράν ο σπουδαιότερος δήμαρχος στην ιστορία της Νέας Υόρκης, ακάματος εργάτης στην αποκάλυψη των πιο διεφθαρμένων εκλογών (μακράν!) στην ιστορία των ΗΠΑ, βρέθηκε θετικός στον κινεζικό ιό. Γίνε καλά σύντομα Ρούντι, θα συνεχίσουμε» έγραψε την Κυριακή ο Τραμπ.

.@RudyGiuliani, by far the greatest mayor in the history of NYC, and who has been working tirelessly exposing the most corrupt election (by far!) in the history of the USA, has tested positive for the China Virus. Get better soon Rudy, we will carry on!!!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 6, 2020