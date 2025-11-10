Ειρηνικός: Ακόμα έξι νεκροί σε πλήγματα των ΗΠΑ κατά πλοίων «με ναρκωτικά»

Νέο αμερικανικό πλήγμα εναντίον δύο πλοιαρίων που φέρονται να εμπλέκονταν στη διακίνηση ναρκωτικών στον ανατολικό Ειρηνικό ωκεανό, είχε αποτέλεσμα να σκοτωθούν έξι άνθρωποι, ανακοίνωσε τη Δευτέρα ο υπουργός Αμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ.

«Αυτά τα σκάφη ήταν γνωστό από τις υπηρεσίες μας ότι σχετίζονται με παράνομη διακίνηση ναρκωτικών, μετέφεραν ναρκωτικά και διέρχονταν από μια γνωστή διαδρομή διακίνησης ναρκωτικών», δήλωσε ο Χέγκσεθ σε ανάρτηση στο X, συνοδευόμενη από βίντεο της επίθεσης.

Οι ΗΠΑ διεξάγουν από τις αρχές Σεπτεμβρίου συχνές αεροπορικές επιδρομές στον Ειρηνικό και –κυρίως– στην Καραϊβική βάζοντας στο στόχαστρο ταχύπλοα τα οποία κατά την Ουάσινγκτον ανήκουν σε διακινητές ναρκωτικών. Μετά το χθεσινό πλήγμα, τουλάχιστον 76 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από αυτά τα αμερικανικά πλήγματα.

Ωστόσο η αμερικανική κυβέρνηση δεν έχει παρουσιάσει αποδεικτικά στοιχεία ότι τα σκάφη που βομβαρδίστηκαν μετέφεραν ναρκωτικά, και ξένοι ηγέτες, μέλη του Κογκρέσου, νομικοί εμπειρογνώμονες και μέλη οικογενειών των δολοφονηθέντων, ζητούν αποδείξεις.

Ειδικοί αμφισβητούν το κατά πόσον είναι νόμιμες οι επιδρομές αυτές σε ξένα ή διεθνή χωρικά ύδατα, εναντίον υπόπτων που ούτε αναχαιτίστηκαν, ούτε ανακρίθηκαν. Ορισμένοι έχουν αποκαλέσει τις επιθέσεις αυτές «εξωδικαστικές δολοφονίες», ενώ οικογένειες επαγγελματιών ψαράδων σε νησιωτικά κράτη της περιοχής έχουν δηλώσει ότι έχουν σκοτωθεί συγγενείς τους που είχαν βγει στα ανοιχτά για ψάρεμα.

Ο Υπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Φόλκερ Τουρκ, έχει χαρακτηρίσει «απαράδεκτες» αυτές τις αμερικανικές επιχειρήσεις εναντίον υπόπτων εμπόρων ναρκωτικών σε πλοία στα ανοικτά των ακτών της Νότιας Αμερικής, σημειώνοντας ότι πρόκειται για παραβίαση του διεθνούς Δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δικαιολογεί τη δράση του αμερικανικού στρατού εναντίον εγκληματικών συμμοριών τις οποίες η κυβέρνησή του έχει χαρακτηρίσει «τρομοκρατικές» οργανώσεις.

Ο Τραμπ κατηγορεί ιδίως τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο πως είναι επικεφαλής καρτέλ ναρκωτικών. Ο τελευταίος διαψεύδει τον ισχυρισμό και καταγγέλλει από την πλευρά του αμερικανική προσπάθεια αποσταθεροποίησης της κυβέρνησής του και ανατροπής του.

Οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει οκτώ πολεμικά πλοία επιφανείας και πυρηνοκίνητο υποβρύχιο στην Καραϊβική και αεροσκάφη F-35 στο Πουέρτο Ρίκο, ενώ αμερικανικό αεροπλανοφόρο, το μεγαλύτερο στον κόσμο, βρίσκεται στον Ατλαντικό και πλέει προς την περιοχή.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News