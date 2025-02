«Είμαστε μαζί σου»: Οι ευρωπαίοι ηγέτες στο πλευρό του Ζελένσκι μετά το επεισόδιο στον Λευκό Οίκο

Ο ένας μετά τον άλλον, οι ευρωπαίοι ηγέτες έσπευσαν να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους προς τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μετά το πρωτοφανές επεισόδιο που σημειώθηκε στον Λευκό Οίκο και την ανοίκεια επίθεση που δέχτηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ, τον πρόεδρο των ΗΠΑ που λειτουργεί πλέον ως κοινός τραμπούκος.

«Ένας είναι ο επιτιθέμενος, η Ρωσία» και ένας ο «λαός που δέχεται επίθεση, ο ουκρανικός λαός» δήλωσε ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν αντιδρώντας στην επεισοδιακή συνάντηση του Τραμπ με τον Ζελένσκι.

Ο Γάλλος πρόεδρος ζήτησε «σεβασμό για εκείνους που πολεμούν από την αρχή».

«Υπάρχει ένας επιτιθέμενος που είναι η Ρωσία, υπάρχει ένας λαός που δέχεται επίθεση, ο ουκρανικός λαός», είπε ο Μακρόν σε δημοσιογράφους στο Πόρτο της Πορτογαλίας, όπου μόλις είχε ολοκληρώσει επίσημη επίσκεψη. «Πιστεύω ότι είχαμε όλοι δίκιο να βοηθήσουμε την Ουκρανία και να επιβάλουμε κυρώσεις στη Ρωσία πριν από τρία χρόνια και να συνεχίσουμε να το κάνουμε», πρόσθεσε.

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ δήλωσε στον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και στον ουκρανικό λαό ότι «δεν είναι μόνοι».

«Αγαπητέ Ζελένσκι, αγαπητοί Ουκρανοί φίλοι, δεν είστε μόνοι», έγραψε ο Ντόναλντ Τουσκ στην πλατφόρμα X λίγα λεπτά μετά την αποχώρηση του Ζελένσκι από τον Λευκό Οίκο.

Dear @ZelenskyyUa, dear Ukrainian friends, you are not alone. — Donald Tusk (@donaldtusk) February 28, 2025

Από την πλευρά του, ο ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, επίσης σε ανάρτησή του στο X δήλωσε ότι η Ισπανία στέκεται στο πλευρό της Ουκρανίας.

Ucrania, España está contigo. Ukraine, Spain stands with you. Україно, Іспанія з тобою. 🇺🇦 🇪🇸 — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) February 28, 2025

Στο πλευρό του Ζελένσκι και του ουκρανικού λαού δήλωσε και η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν.

Prime Minister Mette Frederiksen:

“Dear @ZelenskyyUA, Denmark proudly stands with Ukraine and the Ukrainian people.” — Statsministeriet (@Statsmin) February 28, 2025

Ο απερχόμενος καγκελάριος της Γερμανίας Ολαφ Σολτς έσπευσε να δηλώσει πως το Κίεβο μπορεί να βασίζεται στη Γερμανία και στην Ευρώπη.

«Κανείς δεν θέλει την ειρήνη περισσότερο από ό,τι οι πολίτες της Ουκρανίας! Για αυτό εργαζόμαστε προς έναν κοινό δρόμο για μια διαρκή και δίκαιη ειρήνη. Η Ουκρανία μπορεί να βασίζεται στην Γερμανία – και στην Ευρώπη», έγραψε σε ανάρτησή του.

Nobody wants peace more than the Ukrainians do. Therefore we are working on a common path to a lasting and just peace. Ukraine can rely on Germany – and on Europe. — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) February 28, 2025

Λίγο αργότερα και ο Φρίντριχ Μερτς, ηγέτης των Χριστιανοδημοκρατών της Γερμανίας, νικητής των πρόσφατων εκλογών και εν αναμονή καγκελάριος, εξέφρασε τη στήριξή του προς την Ουκρανία.

«Αγαπητέ Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στεκόμαστε στο πλευρό της Ουκρανίας στις καλές στιγμές και στις στιγμές δοκιμασίας. Δεν πρέπει ποτέ να συγχέουμε τον επιτιθέμενο και το θύμα σε αυτόν τον τρομερό πόλεμο», έγραψε ο γερμανός πολιτικός, επίσης σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Dear Volodymyr @zelenskyyua, we stand with #Ukraine in good and in testing times. We must never confuse aggressor and victim in this terrible war. (FM) — Friedrich Merz (@_FriedrichMerz) February 28, 2025

